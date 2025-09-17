* Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.

* Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.

* La disponibilità delle applicazioni per lo Smart TV varia a seconda del modello del TV e del paese. Per ulteriori dettagli, visita il sito: www.philips.com/smarttv

* L'app Philips TV Remote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, dell'operatore, del paese, del modello di dispositivo smart e del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.philips.com/TVRemoteapp

* La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.

* È necessario un abbonamento a Netflix. Per le condizioni, visita il sito https://www.netflix.com

* Amazon Prime è disponibile in lingue e paesi selezionati.

* Amazon, Alexa e tutti i loghi correlati sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon Alexa è disponibile in lingue e paesi selezionati.

* Il pulsante dei servizi multimediali over-the-top sul telecomando è diverso a seconda del paese. Fai riferimento al prodotto nella confezione.

* Assistente Google è disponibile in lingue e paesi diversi, in base ai tipi di prodotto.

* La disponibilità dei servizi di controllo vocale varia a seconda del Paese e della lingua. Per informazioni aggiornate, contatta l'assistenza clienti.