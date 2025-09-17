Termini di ricerca

    TV Ambilight 4K The One
    recensioni

    The One

    The One: il TV da non perdere

    • 43 pollici
      43 pollici
    • 50 pollici
      50 pollici
    • 55 pollici
      55 pollici
    • 65 pollici
      65 pollici
    • 75 pollici
      75 pollici
    • 85 pollici
      85 pollici

    The One, il TV che ha tutto.

    È normale essere diffidenti. Ma The One ha davvero tutto ciò di cui hai bisogno. Straordinarie immagini in 4K? Sì. QLED? Ci puoi scommettere. In più, hai a disposizione Ambilight e un processore di immagini P5, per un'esperienza di gioco di nuova generazione. E questo è solo l'inizio. Scopri il tuo prossimo TV.

    • 43 pollici
      43 pollici
    • 50 pollici
      50 pollici
    • 55 pollici
      55 pollici
    • 65 pollici
      65 pollici
    • 75 pollici
      75 pollici
    • 85 pollici
      85 pollici
    Display QLED

    Alimentato da nanocristalli

    I TV LED tradizionali proiettano la luce attraverso filtri colorati che offuscano l'immagine. I QLED sono diversi. Sono dotati di un strato di nanocristalli minuscoli che si accendono quando la luce li colpisce, per riprodurre colori intensi e brillanti e un'immagine cristallina.

    Processore di immagini P5

    Realismo incredibile

    Perfezionista per eccellenza, il chip P5 è in grado di analizzare ogni fotogramma, intensificare il colore, aumentare il contrasto, rendere più nitidi i dettagli, attenuare il movimento e convertire qualsiasi sorgente in un glorioso 4K.

    Ambilight

    Originale. Integrato. Coinvolgente.

    Dando un'occhiata al retro di The One, troverai dei favolosi LED integrati. Perfettamente sincronizzati con ciò che viene riprodotto sullo schermo, proiettano un'aura di luce colorata sulla parete e creano un'atmosfera avvolgente per dare un tocco in più ai tuoi contenuti.

    L'unico TV con luci posteriori integrate

    Immagina: luci LED posteriori che reagiscono a ciò che guardi, avvolgendoti in un'aura di luce colorata. Ambilight è una vera innovazione: il tuo TV preferito sembrerà molto più grande, consentendoti di immergerti nei tuoi contenuti. Una volta provato, non vorrai mai più farne a meno.

    Nitidezza e vivacità delle immagini definite in QLED 4K

    Colori vivaci. Scene ultra nitide. Immagini incredibilmente perfette. Grazie alla tecnologia 4K (UHD), questo TV Ambilight si adatta a tutti i formati HDR. Nei momenti avvincenti, che sia al buio o alla luce, in riproduzione o in streaming, noterai ogni minimo dettaglio, scena per scena.

    Vedere per credere con il processore di immagini Philips P5

    Immagina: dettagli ancora più profondi. Colori incredibilmente vividi. Toni della pelle così realistici. Con un movimento naturale ultra fluido e immagini estremamente nitide, ti sentirai al centro dell'azione. Apri gli occhi, attiva i sensi e lasciati trasportare.

    DTS:X per un'esperienza audio 3D coinvolgente

    DTS:X fa la differenza, con un audio così realistico da riuscire a sentirne le vibrazioni. Grazie alla tecnologia audio 3D che aggiunge un'altra dimensione, la melodia si muove liberamente trascinandoti con sé.

    Migliora tua esperienza di gioco

    Pensato per gli appassionati del joystick e i giocatori più accaniti, la grafica e l'azione di gioco sono super reattive e non perdono un colpo. VRR a 144 Hz, HDMI 2.1, lag ultra basso e Freesync premium garantiscono un'azione di gioco estemamente fluida. E con la modalità Ambilight, potrai immergerti ancora di più nell'azione.

    Soundbar Philips

    Sei pronto per un audio cinematografico?

    Certo, The One è già dotato di un audio eccezionale così com'è. Ma per effetti e dialoghi da brivido con un suono più nitido e chiaro, prova una soundbar progettata per abbinarsi perfettamente al tuo TV.

    Scopri la soundbar

