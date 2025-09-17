Cos'è la TV Ambilight? Perché dovresti averne una?
I TV LED tradizionali proiettano la luce attraverso filtri colorati che offuscano l'immagine. I QLED sono diversi. Sono dotati di un strato di nanocristalli minuscoli che si accendono quando la luce li colpisce, per riprodurre colori intensi e brillanti e un'immagine cristallina.
Perfezionista per eccellenza, il chip P5 è in grado di analizzare ogni fotogramma, intensificare il colore, aumentare il contrasto, rendere più nitidi i dettagli, attenuare il movimento e convertire qualsiasi sorgente in un glorioso 4K.
Dando un'occhiata al retro di The One, troverai dei favolosi LED integrati. Perfettamente sincronizzati con ciò che viene riprodotto sullo schermo, proiettano un'aura di luce colorata sulla parete e creano un'atmosfera avvolgente per dare un tocco in più ai tuoi contenuti.
Immagina: luci LED posteriori che reagiscono a ciò che guardi, avvolgendoti in un'aura di luce colorata. Ambilight è una vera innovazione: il tuo TV preferito sembrerà molto più grande, consentendoti di immergerti nei tuoi contenuti. Una volta provato, non vorrai mai più farne a meno.
Colori vivaci. Scene ultra nitide. Immagini incredibilmente perfette. Grazie alla tecnologia 4K (UHD), questo TV Ambilight si adatta a tutti i formati HDR. Nei momenti avvincenti, che sia al buio o alla luce, in riproduzione o in streaming, noterai ogni minimo dettaglio, scena per scena.
Immagina: dettagli ancora più profondi. Colori incredibilmente vividi. Toni della pelle così realistici. Con un movimento naturale ultra fluido e immagini estremamente nitide, ti sentirai al centro dell'azione. Apri gli occhi, attiva i sensi e lasciati trasportare.
DTS:X fa la differenza, con un audio così realistico da riuscire a sentirne le vibrazioni. Grazie alla tecnologia audio 3D che aggiunge un'altra dimensione, la melodia si muove liberamente trascinandoti con sé.
Pensato per gli appassionati del joystick e i giocatori più accaniti, la grafica e l'azione di gioco sono super reattive e non perdono un colpo. VRR a 144 Hz, HDMI 2.1, lag ultra basso e Freesync premium garantiscono un'azione di gioco estemamente fluida. E con la modalità Ambilight, potrai immergerti ancora di più nell'azione.
