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Garanzia di 2 anni
TAB5309/10
Audio migliore e più profondo per tutto il tuo intrattenimento
Dai vita a film e molto altro con questa potente soundbar e il subwoofer wireless. Le esplosioni faranno tremare la stanza. La musica risuonerà. I giochi diventeranno ancora più epici. La sofisticata tecnologia audio crea un'esperienza sonora immersiva, qualunque cosa tu guardi.
2.1 canali, subwoofer wireless
240 W max. HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
I 2.1 canali e la tecnologia audio coinvolgente portano l'audio a nuovi livelli, mentre il compatto subwoofer wireless dà un Peso appagante agli effetti e alla musica. Quattro modalità EQ ti consentono di scegliere lo stile audio più adatto a ciò che stai guardando e, attivando il miglioramento dei dialoghi, le voci diventano più chiare in qualsiasi modalità.
La compatibilità con DTS Virtual:X trasforma l'audio del tuo televisore, offrendoti un'esperienza audio 3D virtuale indipendentemente da ciò che appare sullo schermo! Non sono necessari altoparlanti aggiuntivi e funziona in qualsiasi stanza: attivazione tramite il telecomando della soundbar o l'app Home Entertainment Philips.
Goditi un posto in prima fila per tutti i contenuti che guardi e riproduci. Questa soundbar compatibile con Dolby Digital Plus offre un'esperienza audio surround senza la necessità di altoparlanti aggiuntivi. Potrai ascoltare e sentire la differenza.
2.4
su 5
8
Recensioni
Hubalpine
31/10/2024
France
Très bon produit
Produit correspondant à ma recherche,simple à installer, qualité de l'écoute suffisante pour mon utilisation, je le recommande.
Pro
Peu encombrant
Contro
Pas d'affichage pour les réglages d'écoute.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAB5309 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil
Data di utilizzo 2024-09-30
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAB5309 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil
Data di utilizzo 2024-09-30
Kino Man
27/11/2024
Deutschland
Top Prokukt
Für meine Zwecke und Raumgröße völlig ausreichend zweit Wohnzimmer mit 12 QM
Pro
Klein mit ordentlich Sound für die Preisklasse
Contro
Einige Sound Codec fehlen Bsp Dolby Atmos wird aber durch DTS Virtual X ausgeglichen was als 3D option völlig ausreichend ist.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAB5309 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer
Data di utilizzo 2024-10-27
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAB5309 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer
Data di utilizzo 2024-10-27
25/03/2026
España
Rectifico mi opinión
Hola. Quiero rectificar la mala calificación y reseña que hice de esta barra de sonido hace cuatro meses. Si bien en un principio me dejó totalmente insatisfecho con el rendimiento conectada por hdmi a la televisión Philips, la emparejé vía bluetooth con una tablet y una aplicación de música, con un buen repertorio de ecualización... Cuál es mi sorpresa que funciona mucho mucho mucho mejor. En subwoofer da buenos graves y la barra rinde buen sonido... Lo que quiere decir que no es problema de la barra de sonido sino de la baja ecualización que posee el televisor , además hay canales que emiten mejor sonido que otros. La televisión Philips debería de tener más opciones de variar la ecualización. Sin más ,me despido, buenos días.
Pro
Precio asequible y buena construcción
Contro
Poca ecualización de sonido
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAB5309 Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico
Data di utilizzo 2025-11-25
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAB5309 Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico
Data di utilizzo 2025-11-25