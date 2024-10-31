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Soundbar 2.1 con subwoofer wireless

TAB5309/10

2.4

| (8) Recensioni

Audio migliore e più profondo per tutto il tuo intrattenimento

Dai vita a film e molto altro con questa potente soundbar e il subwoofer wireless. Le esplosioni faranno tremare la stanza. La musica risuonerà. I giochi diventeranno ancora più epici. La sofisticata tecnologia audio crea un'esperienza sonora immersiva, qualunque cosa tu guardi.

Vedi tutti i vantaggi

Audio migliore e più profondo per tutto il tuo intrattenimento

  • 2.1 canali, subwoofer wireless

  • 240 W max. HDMI ARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

2.1 canali. Subwoofer wireless per bassi più profondi

2.1 canali. Subwoofer wireless per bassi più profondi

I 2.1 canali e la tecnologia audio coinvolgente portano l'audio a nuovi livelli, mentre il compatto subwoofer wireless dà un Peso appagante agli effetti e alla musica. Quattro modalità EQ ti consentono di scegliere lo stile audio più adatto a ciò che stai guardando e, attivando il miglioramento dei dialoghi, le voci diventano più chiare in qualsiasi modalità.

DTS Virtual:X per un audio 3D coinvolgente in qualsiasi stanza

DTS Virtual:X per un audio 3D coinvolgente in qualsiasi stanza

La compatibilità con DTS Virtual:X trasforma l'audio del tuo televisore, offrendoti un'esperienza audio 3D virtuale indipendentemente da ciò che appare sullo schermo! Non sono necessari altoparlanti aggiuntivi e funziona in qualsiasi stanza: attivazione tramite il telecomando della soundbar o l'app Home Entertainment Philips.

Dolby Digital Plus. L'audio cinematografico a casa tua

Dolby Digital Plus. L'audio cinematografico a casa tua

Goditi un posto in prima fila per tutti i contenuti che guardi e riproduci. Questa soundbar compatibile con Dolby Digital Plus offre un'esperienza audio surround senza la necessità di altoparlanti aggiuntivi. Potrai ascoltare e sentire la differenza.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.4

su 5

8

Recensioni

4

31/10/2024

France

France

Très bon produit

Produit correspondant à ma recherche,simple à installer, qualité de l'écoute suffisante pour mon utilisation, je le recommande.

Pro

Peu encombrant

Contro

Pas d'affichage pour les réglages d'écoute.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAB5309 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil

Data di utilizzo 2024-09-30

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAB5309 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil

Data di utilizzo 2024-09-30

27/11/2024

Deutschland

Deutschland

Top Prokukt

Für meine Zwecke und Raumgröße völlig ausreichend zweit Wohnzimmer mit 12 QM

Pro

Klein mit ordentlich Sound für die Preisklasse

Contro

Einige Sound Codec fehlen Bsp Dolby Atmos wird aber durch DTS Virtual X ausgeglichen was als 3D option völlig ausreichend ist.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAB5309 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer

Data di utilizzo 2024-10-27

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAB5309 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer

Data di utilizzo 2024-10-27

25/03/2026

España

España

Rectifico mi opinión

Hola. Quiero rectificar la mala calificación y reseña que hice de esta barra de sonido hace cuatro meses. Si bien en un principio me dejó totalmente insatisfecho con el rendimiento conectada por hdmi a la televisión Philips, la emparejé vía bluetooth con una tablet y una aplicación de música, con un buen repertorio de ecualización... Cuál es mi sorpresa que funciona mucho mucho mucho mejor. En subwoofer da buenos graves y la barra rinde buen sonido... Lo que quiere decir que no es problema de la barra de sonido sino de la baja ecualización que posee el televisor , además hay canales que emiten mejor sonido que otros. La televisión Philips debería de tener más opciones de variar la ecualización. Sin más ,me despido, buenos días.

Pro

Precio asequible y buena construcción

Contro

Poca ecualización de sonido

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAB5309 Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico

Data di utilizzo 2025-11-25

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAB5309 Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico

Data di utilizzo 2025-11-25

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