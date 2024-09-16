Ho cambiato casa da poco e stavo cercando delle casse da collegare alla mia smart TV, da sostituire con le vecchie che erano troppo ingombranti e non avevano un suono pulito. Dopo una lunga ricerca ho scelto di acquistare SOUNDBAR + SUBWOOFER PHILIPS TAB6309/10 e posso dire che questo prodotto ha superato di gran lunga le mie aspettative. Ho ordinato il prodotto online ed è arrivato nel giro di pochi giorni, ben confezionato e con all'interno le istruzioni in diverse lingue tra cui l'italiano. Grazie al manuale l'istallazione è stata davvero semplice e il risultato eccellente. Per l'ottimo prezzo con il quale viene venduto, avevo paura che l'audio non fosse dei migliori, invece mi sono dovuto ricredere. Si sente perfettamente sia quando ascolto la musica, che quando vedo un film d'azione, sembra di stare al cinema, il suono avvolgente e pulito rende l'esperienza d'ascolto unica. Non posso fare altro che consigliare questo prodotto, ho trovato un ottima qualità prezzo che lo differenziano dagli altri dispositivi.