Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Design essenziale. Audio avvolgente.
Con la sua coinvolgente tecnologia audio e il suo subwoofer wireless ultracompatto, questa soundbar super-sottile è pronta per integrarsi in qualsiasi stanza. Si abbina perfettamente ai TV Ambilight per regalare emozioni sempre nuove.
2.1 canali, subwoofer wireless
Fino a 320°W. HDMI eARC
DTS Virtual:X
Dolby Atmos®
2.1 canali e tecnologia audio coinvolgente garantiscono un audio di livello superiore, mentre il subwoofer wireless ultracompatto intensifica in modo eccezionale gli effetti sonori e la musica. Quattro modalità EQ ti consentono di scegliere uno stile audio adatto a quello che guardi; inoltre, puoi rendere le voci più chiare in qualsiasi modalità attivando la funzione di ottimizzazione dei dialoghi.
Questa soundbar ha un profilo di appena 37°mm: si adatta anche sotto i TV Ambilight con supporti più bassi oltre alle opzioni offerte dalle staffe rimovibili (incluse) per montaggio a parete. Il potente subwoofer ultracompatto è quasi invisibile e può essere posizionato in verticale o in orizzontale.
La compatibilità con DTS Virtual:X trasforma l'audio del tuo televisore, offrendoti un'esperienza audio 3D virtuale indipendentemente da ciò che appare sullo schermo! Non sono necessari altoparlanti aggiuntivi e funziona in qualsiasi stanza: attivazione tramite il telecomando della soundbar o l'app Home Entertainment Philips.
Riconoscimenti
4.6
su 5
52
Recensioni
96%
di utenti consiglia questo prodotto
Ales96
16/09/2024
Italia
Ottimo prodotto
Ho acquistato questo impianto per rendere le serate home cinema ancora più interessanti! Qualità audio davvero buona, nessun ritardo audio! Imballaggio impeccabile, per l’installazione basta semplicemente seguire le istruzioni presenti all’interno e il gioco è fatto. Si collega con facilità. Non troverete all interno il cavo hdm, che sarà da acquistare. Comodo il telecomando per regolare il Suono. Ottimo rapporto qualità prezzo, design curato e affascinante. Spedizione puntuale tutto perfetto.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAB6309 Soundbar 2.1
Data di utilizzo 2024-08-16
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAB6309 Soundbar 2.1
Data di utilizzo 2024-08-16
Gabri.mor
10/09/2024
Italia
Potenza e design in un formato ultra compatto
Ho acquistato la soundbar Philips con subwoofer wireless e sono davvero soddisfatto della qualità del suono e del design. La prima cosa che mi ha colpito è l'eleganza e la compattezza del prodotto: l'ultra sottile si adatta perfettamente al mio arredamento senza essere ingombrante. Nonostante le dimensioni contenute, l'audio è potente e chiaro, con bassi profondi grazie al subwoofer wireless, che posso posizionare ovunque senza dovermi preoccupare dei cavi. La connessione è semplice e veloce, e la compatibilità con diversi dispositivi mi permette di collegarla facilmente alla TV, al telefono o al tablet. La qualità del suono rende l’esperienza di visione molto più coinvolgente, sia per i film che per la musica. In sintesi, è un prodotto eccellente per chi cerca una soluzione audio potente, senza rinunciare allo stile e alla praticità.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAB6309 Soundbar 2.1
Data di utilizzo 2024-08-10
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAB6309 Soundbar 2.1
Data di utilizzo 2024-08-10
Sim968
09/09/2024
Italia
Una bomba !!!
Un prodotto dal design accattivante,lineare,compatto ed elegante. Interessante la possibilità di poterlo montare a parete. Inoltre la cassa dei bassi può essere posizionata in qualsiasi parte della stanza,in modo da creare suoni tridimensionali ! Abbastanza semplice la sua istallazione, l'unica cosa che manca all'interno della confezione è il cavo HDM ,che ho appunto,acquistato separatamente. Il suono riprodotto è nitido e importante e gli effetti sonori creano un'atmosfera da cinema !! Vedere un film a casa non è più la stessa cosa !! Comodo il telecomando che permette di regolare i suoni del soundbar ,i bassi ecc. Posso tranquillamente considerarlo un acquisto più che azzeccato !
Pro
Suoni, bassi
Contro
Assenza cavo hdm
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAB6309 Soundbar 2.1
Data di utilizzo 2024-08-09
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAB6309 Soundbar 2.1
Data di utilizzo 2024-08-09