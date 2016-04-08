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LED di segnalazione e per interni

12956X2

12956X2

LUM12956X2

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Guida con stile e in totale sicurezza
Alcuni veicoli dotati di sistema di controllo CANBus potrebbero mostrare degli errori sul cruscotto dovuti all'installazione di lampade LED. Utilizza il sistema di cancellazione degli avvisi Philips CEA5W per rimuovere questi segnali di errore e scopri le prestazioni ottimali delle lampade di segnalazione LED Philips [~5 W].
Vedi tutti i vantaggi

Sistema di cancellazione degli avvisi LED

Guida con stile e in totale sicurezza

  • Tipo di lampadina: CANbus 5 W

  • Confezione da: 2

  • 12 V, 5 W

Sistema di cancellazione degli avvisi LED

Alcuni veicoli dotati di sistema di controllo CANBus potrebbero mostrare spie lampeggianti ed errori sul cruscotto dovuti all'installazione di lampade LED. Utilizzando il sistema di cancellazione degli avvisi LED di Philips, sarà possibile evitare tali segnali di errore causati dall'errata diagnostica del sistema CANbus.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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1.0

su 5

1

Recensione

5
4
3
2

08/04/2016

España

España

No funciona

Lo acabo instalar en un Opel Astra J junto con los led philips de 6000k para la matrícula y me dan fallo en el cuadro de mandos. ¿Hay alguna formula para que funcionen? O simplemente, no funcionan.

Questa revisione è stata effettuata per 12956X2 Iluminación LED para señalización e interiores

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