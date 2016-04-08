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Garanzia di 2 anni
12956X2
12956X2
LUM12956X2
Tipo di lampadina: CANbus 5 W
Confezione da: 2
12 V, 5 W
Alcuni veicoli dotati di sistema di controllo CANBus potrebbero mostrare spie lampeggianti ed errori sul cruscotto dovuti all'installazione di lampade LED. Utilizzando il sistema di cancellazione degli avvisi LED di Philips, sarà possibile evitare tali segnali di errore causati dall'errata diagnostica del sistema CANbus.
1.0
su 5
1
Recensione
lnegrol
08/04/2016
España
No funciona
Lo acabo instalar en un Opel Astra J junto con los led philips de 6000k para la matrícula y me dan fallo en el cuadro de mandos. ¿Hay alguna formula para que funcionen? O simplemente, no funcionan.
Questa revisione è stata effettuata per 12956X2 Iluminación LED para señalización e interiores
Questa revisione è stata effettuata per 12956X2 Iluminación LED para señalización e interiores