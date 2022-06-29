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Nose trimmer series 5000Rifinitore per naso, orecchie e sopracciglia

NT5650/16

4.3
| (4) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Massimo comfort: rifinisce i peli senza tirare
Il rifinitore per naso Philips serie 5000 rifinisce delicatamente i peli di naso, orecchie, sopracciglia e di altre zone in cui è necessaria la massima precisione. La nuova tecnologia PrecisionTrim e il sistema di protezione sono stati progettati per garantire una rifinitura facile ed efficiente senza peli tirati o strappati.
Vedi tutti i vantaggi

Rifinisci naso, orecchie, dettagli e sopracciglia con il massimo comfort

Massimo comfort: rifinisce i peli senza tirare

  • 5 pettini ad aggancio (2, 3, 5, 7 mm)

  • Rasoio con sistema 2D che segue i contorni del corpo

  • 61°min uso cordless/1°h di ricarica

  • Accessorio per la schiena

  • Garanzia fino a 5 anni

Rifinisci naso, orecchie, dettagli e sopracciglia con il massimo comfort

Rifinisci naso, orecchie, dettagli e sopracciglia con il massimo comfort

Rimuovi i peli superflui di naso e orecchie in modo delicato ed efficace. Assicurati che le narici siano pulite prima dell'uso, inserisci con cautela il rifinitore nel naso a una profondità di massimo 0,5 cm e muovilo lentamente in senso circolare. Prima di rifinire i peli delle orecchie, controlla che siano prive di cerume. Per le sopracciglia, fai scorrere uno dei due pettini (da 3 e 5 mm) nelle scanalature e rifinisci i peli esercitando una leggera pressione in direzione opposta alla crescita per un taglio uniforme della lunghezza desiderata. Per una rifinitura di precisione, utilizzalo con o senza il pettine rifinitore incluso nella confezione. Regola l'angolazione per rifinire, modellare e definire i bordi di barba o pizzetto con la testina styler di precisione.

Rifinitura semplice ed efficace senza graffi e tagli

Rifinitura semplice ed efficace senza graffi e tagli

Rifinitore per naso, orecchie e sopracciglia progettato per garantire sicurezza e comfort, il sistema di protezione copre le lame per evitare il contatto diretto con la pelle. Inoltre, è stato realizzato per non tirare e strappare i peli e ridurre al minimo quelli non tagliati.

Rifinitura senza sforzo da qualsiasi angolazione

Rifinitura senza sforzo da qualsiasi angolazione

Il nostro innovativo rifinitore di precisione a doppia funzione taglia in modo rapido e semplice da qualsiasi angolazione e direzione.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

4

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

29/06/2022

Italia

Italia

Preciso e design elegante

Rifinitore Philips di alta qualità, preciso nel taglio e di struttura robusta e leggera. Design e colorazione elegante. Consiglio l'acquisto a tutti.

Pro

Precisione di taglio e leggerezza.

Contro

Batteria ricaricabile non incorporata.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Rifinitore per naso, orecchie e sopracciglia

Sì, consiglio questo prodotto

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13/12/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Semplice ed efficiente

Prodotto molto efficiente e con una manutenzione minima. Lo consiglio!

Pro

Facilita

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

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Sì, consiglio questo prodotto

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06/12/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

ottimo prodotto

sono molto soddisfatto del prodotto, lo consiglierei a tutti

Sì, consiglio questo prodotto

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Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. La garanzia offre una copertura fino a 5 anni, inclusa una garanzia globale standard di 2 anni, con ulteriori 3 anni disponibili dopo la registrazione del dispositivo entro 90 giorni dall'acquisto.

  2. Applicabile esclusivamente ai modelli delle Serie 5000, 7000 e 9000. Disponibile per il mercato globale, esclusi Stati Uniti, Canada e Cina.