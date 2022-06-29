Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
5 pettini ad aggancio (2, 3, 5, 7 mm)
Rasoio con sistema 2D che segue i contorni del corpo
61°min uso cordless/1°h di ricarica
Accessorio per la schiena
Garanzia fino a 5 anni
Rimuovi i peli superflui di naso e orecchie in modo delicato ed efficace. Assicurati che le narici siano pulite prima dell'uso, inserisci con cautela il rifinitore nel naso a una profondità di massimo 0,5 cm e muovilo lentamente in senso circolare. Prima di rifinire i peli delle orecchie, controlla che siano prive di cerume. Per le sopracciglia, fai scorrere uno dei due pettini (da 3 e 5 mm) nelle scanalature e rifinisci i peli esercitando una leggera pressione in direzione opposta alla crescita per un taglio uniforme della lunghezza desiderata. Per una rifinitura di precisione, utilizzalo con o senza il pettine rifinitore incluso nella confezione. Regola l'angolazione per rifinire, modellare e definire i bordi di barba o pizzetto con la testina styler di precisione.
Rifinitore per naso, orecchie e sopracciglia progettato per garantire sicurezza e comfort, il sistema di protezione copre le lame per evitare il contatto diretto con la pelle. Inoltre, è stato realizzato per non tirare e strappare i peli e ridurre al minimo quelli non tagliati.
Il nostro innovativo rifinitore di precisione a doppia funzione taglia in modo rapido e semplice da qualsiasi angolazione e direzione.
4.3
su 5
4
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Antonio Domenico Franco
29/06/2022
Italia
Preciso e design elegante
Rifinitore Philips di alta qualità, preciso nel taglio e di struttura robusta e leggera. Design e colorazione elegante. Consiglio l'acquisto a tutti.
Pro
Precisione di taglio e leggerezza.
Contro
Batteria ricaricabile non incorporata.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Rifinitore per naso, orecchie e sopracciglia
Sì, consiglio questo prodotto
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fabcal01
13/12/2021
Italia
Compratore verificato
Semplice ed efficiente
Prodotto molto efficiente e con una manutenzione minima. Lo consiglio!
Pro
Facilita
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Rifinitore per naso, orecchie e sopracciglia
Sì, consiglio questo prodotto
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frank30
06/12/2021
Italia
Compratore verificato
ottimo prodotto
sono molto soddisfatto del prodotto, lo consiglierei a tutti
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Rifinitore per naso, orecchie e sopracciglia
Sì, consiglio questo prodotto
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La garanzia offre una copertura fino a 5 anni, inclusa una garanzia globale standard di 2 anni, con ulteriori 3 anni disponibili dopo la registrazione del dispositivo entro 90 giorni dall'acquisto.
Applicabile esclusivamente ai modelli delle Serie 5000, 7000 e 9000. Disponibile per il mercato globale, esclusi Stati Uniti, Canada e Cina.