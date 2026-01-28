Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Massimo comfort, senza tirare i peli
Sistema di protezione
Completamente lavabile, batteria AA
2 pettini per sopracciglia, astuccio
Rimuovi i peli superflui di naso e orecchie in modo facile ed efficace. Assicurati che le narici siano pulite prima dell'uso, inserisci con cautela il rifinitore nel naso a una profondità non superiore a 0,5 cm e muovilo lentamente in senso circolare. Prima di rifinire i peli delle orecchie, controlla che siano prive di cerume. Per le sopracciglia, fai scorrere uno dei due pettini (da 3 e 5 mm) nelle scanalature e rifinisci i peli esercitando una leggera pressione in direzione opposta alla crescita per un taglio uniforme della lunghezza che desideri.
Rifinitore per naso, orecchie e sopracciglia progettato per garantire sicurezza e comfort, il sistema di protezione copre le lame per evitare il contatto diretto con la pelle. Inoltre, è stato realizzato per non tirare e strappare i peli e ridurre al minimo quelli non tagliati.
Il nostro innovativo rifinitore di precisione a doppia funzione taglia in modo rapido e semplice da qualsiasi angolazione e direzione.
4.1
su 5
31
Recensioni
80%
di utenti consiglia questo prodotto
Kellyforewer
28/01/2026
Italia
La svolta
La svolta. per chi come me cercava un trimmer naso orecchie e sopraciglia lo consiglio a priori! non fa male non tira peli e taglia che è una meraviglia. Quando è all'interno delle narici non si sente neanche per via della sua punta arrotondata che dire contento!
Pro
Funzionale
Contro
a batteria
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Rifinitore per peli di naso, orecchie e sopracciglia
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Rifinitore per peli di naso, orecchie e sopracciglia
ntt1
29/02/2024
Italia
Compratore verificato
maneggevole
Punti di forza del prodotto sono la leggerezza del dispositivo e l'azione di taglio non invasiva se non legata ad una azione di pressione sulle zone da trattare da parte dell'utilizzatore, di conseguenza risulta molto personalizzabile.
Pro
prezzo molto conveniente
Contro
nulla di rilevante
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Rifinitore per peli di naso, orecchie e sopracciglia
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Rifinitore per peli di naso, orecchie e sopracciglia
CarAgo
21/01/2024
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto per qualità/prezzo
Ho scelto per il buon nome e poi da molto tempo usavo un modello simile e che a tutt'oggi funziona perfettamente, ma tanto per avere uno come scorta (metterò quello vecchio).
Pro
Efficace...
Contro
Nessuno!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Rifinitore per peli di naso, orecchie e sopracciglia
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Rifinitore per peli di naso, orecchie e sopracciglia