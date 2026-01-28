Ottimo prodotto per la regolazione dei peli delle orecchie, del naso e della sopracciglia. Ha un corpo delle giuste dimensioni che permette di avere una buona maneggiabilità ed anche i materiali con cui è fatto sono di ottima fattura. Risulta quindi comodo da utilizzare, tagliando il giusto per quanto riguarda il naso e le orecchie. Infatti a primo impatto sembra non tagliare molto, ma è corretto così in quanto ha un suo pettine incorporato che serve a proteggere la pelle. Di conseguenza bisogna poggiarlo bene alle pareti interne del naso e dell'orecchio e fare un poco di pressione per avere un taglio perfetto senza alcun problema sulla pelle. Invece per il taglio delle sopracciglia bisogna far scorrere uno dei due pettini e tagliare con una leggera pressione contropelo o muovendosi alto-basso. La difficoltà, se così la vogliamo definire, sta nella scelta del pettine da utilizzare, perché sono di misura molto simile (3mm e 5mm). Un altro aspetto positivo è quello della sua manutenzione: essendo resitente all'acqua per pulirlo basta risciacquarlo sotto l'acqua corrente dopo ogni utilizzo. E' molto comoda anche la bustina per poterlo portare in viaggio in modo da avere tutto con sè in pochissimo spazio e sfruttare la possibilità di rifinirsi i peli non solo quando si è a casa. E' un modello che funziona a batteria (è inclusa una stilo AA) e personalmente la trovo una soluzione comoda, in quanto il rifinitore risulta pronto all'uso quando serve e non aggiunge ulteriori caricatori e cavi a quelli che già possiedo per altri rasoi e spazzolini.