Rifinisci i peli di naso, orecchie e sopracciglia con il massimo comfort

Rimuovi i peli superflui di naso e orecchie in modo facile ed efficace. Assicurati che le narici siano pulite prima dell'uso, inserisci con cautela il rifinitore nel naso a una profondità non superiore a 0,5 cm e muovilo lentamente in senso circolare. Prima di rifinire i peli delle orecchie, controlla che siano prive di cerume. Per le sopracciglia, fai scorrere uno dei due pettini (da 3 e 5 mm) nelle scanalature e rifinisci i peli esercitando una leggera pressione in direzione opposta alla crescita per un taglio uniforme della lunghezza che desideri.