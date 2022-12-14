Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Cancellazione del rumore Pro+
Audio naturale e bilanciato
Design in pelle di qualità superiore
38 ore di riproduzione
Dall'audio ai materiali, queste cuffie over ear chiuse sul retro wireless sono realizzate per lasciarti immergere completamente nella musica. Indipendentemente dalle dimensioni o dalla forma della testa, i morbidi cuscinetti auricolari in schiuma memory si adattano perfettamente e la musica viene messa in pausa quando si tolgono le cuffie.
I driver perfettamente sintonizzati di queste cuffie con audio ad alta risoluzione certificato offrono un audio perfettamente bilanciato, indipendentemente dall'attivazione o dalla disattivazione della cancellazione attiva del rumore (ANC). I bassi sono solidi e di grande impatto, senza tuttavia coprire eccessivamente. Le frequenze medie sono complete e uniformi. Le alte frequenze brillano per nitidezza dei dettagli.
Ascolta al volume perfetto ovunque ti trovi. La cancellazione del rumore adattiva utilizza un microfono esterno e un microfono interno per filtrare i suoni indesiderati, lasciandoti libero di immergerti completamente. La modalità di avviso ti consente di lasciar entrare il mondo esterno quando ne hai bisogno.
Riconoscimenti
3.6
su 5
87
Recensioni
JB2022
14/12/2022
United Kingdom
Parte della promozione
Such good headphones
I absolutely love these headphones! Firstly I love the style and they are so comfortable to wear. They come in a smart case which protects them in my backpack! They were super easy to connect to my phone and the noise cancelling is next level! I highly recommend
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Fidelio L3 Over-ear wireless headphones
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Fidelio L3 Over-ear wireless headphones
Zain
13/12/2022
United Kingdom
Parte della promozione
Fantastic extras and headphones
The Philips headphones are a brand new experience. The sound cancellation is absolutely perfect when it comes to studying, playing games or anything that requires privacy. The sound quality the headphones produce are completely crispy and clear. The battery lasts me a whole day compared to products such as the apple air pods. The headphones are comfortable on the ears although due to long periods of time it can begin to hurt, which is expected. The rotation of the earphones and adjustables size allows for the user to listen to the music in whatever position possible. (Especially good when relaxing in bed and listening to music.) Out of 10 I rate the Philips 13 a 9./10
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Fidelio L3 Over-ear wireless headphones
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Fidelio L3 Over-ear wireless headphones
Cret4567
11/12/2022
United Kingdom
Parte della promozione
Lovely Headphones
I have had wireless headphones before as I use them All the time to listen to music and watch tv so I don’t disturb my husband. The battery life is fantastic and the sound quality is fantastic and doesn’t take long to charge either very pleased
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Fidelio L3 Over-ear wireless headphones
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Fidelio L3 Over-ear wireless headphones
Google è un marchio di Google LLC. Google Fast Pair non è disponibile in alcune lingue e in alcuni paesi.
La durata della batteria per la riproduzione è approssimativa e può variare a seconda delle condizioni di applicazione.