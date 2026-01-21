Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Auricolari True Wireless open-ear
Stile ear-cuff
Fino a 28 ore di riproduzione
Bluetooth multipoint
Questi auricolari si agganciano in modo delicato ma sicuro all'orecchio esterno e un giunto flessibile consente di regolare la presa per il massimo comfort. I driver di precisione a conduzione d'aria dirigono il suono nel canale uditivo senza occluderlo completamente, in modo da mantenere la consapevolezza dell'ambiente circostante durante l'ascolto.
Una ricarica completa offre 7 ore di riproduzione e 21 ore extra dalla custodia. Se hai bisogno di una ricarica veloce, rimetti gli auricolari nella custodia per soli 5 minuti e avrai un'ora in più. Sono necessarie 2 ore per ricaricare completamente gli auricolari e la modalità mono ti consente di ascoltare tramite un solo auricolare mentre l'altro si ricarica.
La connettività Bluetooth avanzata offre una connessione più stabile per uno streaming senza interruzioni. Potrai connetterti a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente. Ascolta la tua playlist o il tuo podcast preferito senza interruzioni e senza fastidiosi cali dell'audio.
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Sestante44
21/01/2026
Italia
Compratore verificato
Ottimo acquisto TAQ2000BK Auricolari True Wireles
si ascolta benissimo ; è leggera, facile sa usare la scatolina di ricarica è efficiente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 2000 series TAQ2000BK Auricolari True Wireless open-ear
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Questa revisione è stata effettuata per 2000 series TAQ2000BK Auricolari True Wireless open-ear