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2000 seriesAuricolari True Wireless open-ear

TAQ2000WT/00

5
| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Disponibile in

Bianco
Bianco
Nero
Nero
Stile ear-cuff. Vestibilità open-ear.
Audio nitido e comfort ideale con gli auricolari True Wireless open-ear, indossabili proprio come un ear-cuff. Ogni auricolare si aggancia in modo delicato ma sicuro, mentre il design open-ear ti consente di sentire l'ambiente circostante anche mentre riproduci la tua musica.
Vedi tutti i vantaggi

Stile ear-cuff. Vestibilità open-ear.

  • Auricolari True Wireless open-ear

  • Stile ear-cuff

  • Fino a 28 ore di riproduzione

  • Bluetooth multipoint

Auricolari open-ear stile ear-cuff. Comfort ideale.

Auricolari open-ear stile ear-cuff. Comfort ideale.

Questi auricolari si agganciano in modo delicato ma sicuro all'orecchio esterno e un giunto flessibile consente di regolare la presa per il massimo comfort. I driver di precisione a conduzione d'aria dirigono il suono nel canale uditivo senza occluderlo completamente, in modo da mantenere la consapevolezza dell'ambiente circostante durante l'ascolto.

Fino a 28 ore di riproduzione. Custodia di ricarica sottile.

Fino a 28 ore di riproduzione. Custodia di ricarica sottile.

Una ricarica completa offre 7 ore di riproduzione e 21 ore extra dalla custodia. Se hai bisogno di una ricarica veloce, rimetti gli auricolari nella custodia per soli 5 minuti e avrai un'ora in più. Sono necessarie 2 ore per ricaricare completamente gli auricolari e la modalità mono ti consente di ascoltare tramite un solo auricolare mentre l'altro si ricarica.

Stabile connettività Bluetooth multipoint

Stabile connettività Bluetooth multipoint

La connettività Bluetooth avanzata offre una connessione più stabile per uno streaming senza interruzioni. Potrai connetterti a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente. Ascolta la tua playlist o il tuo podcast preferito senza interruzioni e senza fastidiosi cali dell'audio.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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5.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

21/01/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo acquisto TAQ2000BK Auricolari True Wireles

si ascolta benissimo ; è leggera, facile sa usare la scatolina di ricarica è efficiente

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 2000 series TAQ2000BK Auricolari True Wireless open-ear

Sì, consiglio questo prodotto

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