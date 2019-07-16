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Servizi di aggiornamento

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    Servizi di aggiornamento e sicurezza offerti da Philips

    Storia del cliente

    Fare di più con meno risorse

    Fare di più con meno risorse

     

    "Penso sia possibile affermare che l'intero ambiente dell'assistenza sanitaria oggi deve fare di più con meno. Non c'è area in cui questo settore stia attraversando una fase di espansione."

     

    Dott. Guy Lloyd, cardiologo

    Barts Heart Centre, Londra, Regno Unito

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