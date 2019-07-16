Il nostro portafoglio di servizi è progettato per coprire tutte le tue esigenze attuali e future. Lavoriamo insieme per garantire l'affidabilità nel tempo dei tuoi processi e della tua tecnologia, consentendone il funzionamento coerente ed economico. I servizi di aggiornamento e di permuta ti consentono di usufruire dei più recenti sviluppi hardware e software e di sfruttare al meglio tutto il potenziale della tua tecnologia.
Spese pianificate e convenienti per le vostre tecnologie
Il nostro servizio LifeCycle Fund vi garantisce un facile accesso ad aggiornamenti, nuove opzioni, accessori, materiali di consumo, servizi professionali e servizi di formazione per accompagnare le vostre apparecchiature per tutto il loro ciclo di vita.
Per saperne di più
"Penso sia possibile affermare che l'intero ambiente dell'assistenza sanitaria oggi deve fare di più con meno. Non c'è area in cui questo settore stia attraversando una fase di espansione." Dott. Guy Lloyd, cardiologo Barts Heart Centre, Londra, Regno Unito
"Penso sia possibile affermare che l'intero ambiente dell'assistenza sanitaria oggi deve fare di più con meno. Non c'è area in cui questo settore stia attraversando una fase di espansione."
Dott. Guy Lloyd, cardiologo
Barts Heart Centre, Londra, Regno Unito
Scopri di più sui nostri servizi
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.