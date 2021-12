Abbiamo scelto di collaborare con Philips per la sua conoscenza dei flussi di lavoro nell’ambiente ospedaliero e per la sua esperienza nell'ottimizzazione della tecnologia medica, nella formazione, nella manutenzione, nell'integrazione IT e nell'analisi dei dati. Philips si è distinta per la capacità di collaborare con noi come primo consulente nel processo di progettazione e pianificazione strategica per la nostra visione di struttura ospedaliera intelligente."​