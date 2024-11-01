Le soluzioni RM integrate Philips offrono nuovi livelli di velocità e produttività, consentendo diagnosi affidabili e promuovendo un futuro più chiaro e sicuro per tutti. Non c'è limite a ciò che possiamo fare insieme, perché oggi la salute non conosce limiti. E neanche l'assistenza sanitaria dovrebbe averne.
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* Da utilizzarsi esclusivamente con impianti sicuri per l’uso in RM (MR Safe) o soggetti a condizioni specifiche in RM (MR Conditional) attenendosi scrupolosamente alla Istruzioni d’uso.
1. Rispetto al magnete Ingenia 1.5T zero boil off
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Note:
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