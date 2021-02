Installazione con magnete convenzionale



Con i magneti convenzionali, è necessario installare lunghi tubi di evacuazione dell'elio per far fronte ai requisiti di sicurezza e convogliare l'elio a uno scarico esterno in caso di spegnimento rapido (quench) del magnete. Poiché l'elio liquido non può fuoriuscire1, il magnete BlueSeal Philips non necessita di tubi di evacuazione, riducendo notevolmente i costi di realizzazione delle nuove installazioni.