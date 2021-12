Centro Risorse

Avviso importante: la documentazione del prodotto non deve essere modificata, poiché potrebbe verificarsi un problema di sicurezza.



*Nota: il Philips Resource Center fornisce agli utenti dei prodotti Philips copie elettroniche dell'etichettatura, incluse le Istruzioni per l'uso, per tali prodotti. Gli utenti devono accedere solo alle versioni di etichettatura applicabili alla lingua e all'area geografica in cui il dispositivo è stato legalmente commercializzato e viene utilizzato. Non tutti i prodotti inclusi in questo sito Web sono disponibili in tutti i mercati.