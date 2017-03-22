Customer Services Portal

La nostra piattaforma di gestione dei servizi di assistenza consente di identificare facilmente i sistemi che richiedono attenzione, pianificare la manutenzione, trovare contratti, cercare e caricare documentazione e report di lavoro e richiedere assistenza o supporto. Intuitivo da utilizzare, ottimizzato e aggiornato regolarmente, il portale può essere utilizzato per:

Gestire le esigenze di tutto il tuo parco macchine e del tuo sistema 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in un unico posto. Registrare chiamate digitali con rapidità e facilità e trovare report di chiamate, manuali, contratti e garanzie in tutte le modalità. Pianificare e gestire la manutenzione, programmare visite e analizzare, monitorare e gestire le prestazioni dei servizi e lo stato del tuo sistema. Aggiungere o rimuovere prodotti dalla panoramica del tuo parco macchine, impostare,salvare in modo agevole tra i preferiti i prodotti installati, nonché visualizzare lo stato di obsolescenza dei tuoi prodotti.