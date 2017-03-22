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Medico con in mano un tablet

Benvenuti in Customer Services Portal

Sei un ingegnere biomedico, responsabile IT, tecnico di radiologia o professionista sanitario che desidera ottenere prestazioni migliori per i suoi sistemi Philips (e di altri fornitori) nelle varie modalità, sempre e da qualsiasi luogo?

 

Mantieni il controllo sulle prestazioni, i tempi di attività e l'utilizzo dei servizi gestendo il tuo parco macchine, i servizi di assistenza e lo stato dei sistemi e dei chiamate con il Customer Services Portal. Può essere utilizzato per:

Gestione autonoma e monitoraggio dei KPI relativi all'assistenza

Mantenere i requisiti di sistema aggiornati e sotto controllo

Gestire i tempi di attività del sistema sempre e ovunque

Accesso al portale
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Documentazione

Brochure di Customer Services Portal (267.0KB)
    Migliorare l'esperienza di assistenza clienti

    Vantaggi

    La nostra piattaforma di gestione dei servizi di assistenza consente di identificare facilmente i sistemi che richiedono attenzione, pianificare la manutenzione, trovare contratti, cercare e caricare documentazione e report di lavoro e richiedere assistenza o supporto. Intuitivo da utilizzare, ottimizzato e aggiornato regolarmente, il portale può essere utilizzato per:
     

    • Gestire le esigenze di tutto il tuo parco macchine e del tuo sistema 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in un unico posto.
    • Registrare chiamate digitali con rapidità e facilità e trovare report di chiamate, manuali, contratti e garanzie in tutte le modalità.
    • Pianificare e gestire la manutenzione, programmare visite e analizzare, monitorare e gestire le prestazioni dei servizi e lo stato del tuo sistema.
    • Aggiungere o rimuovere prodotti dalla panoramica del tuo parco macchine, impostare,salvare in modo agevole tra i preferiti i prodotti installati, nonché visualizzare lo stato di obsolescenza dei tuoi prodotti.

    Guarda la demo

    Aderisci alla community Philips su Customer Services Portal 

    74%

    degli utenti concorda sul fatto che il Customer Services Portal semplifica la collaborazione con Philips1

    Oltre 
    23.000

    utenti di Customer Services Portal2

    >500 

    nuovi utenti si iscrivono al Customer Services Portal ogni mese2

    Accesso

    24/7

    1 Sondaggio NPS 2023

    2 Fonte: Dashboard Customer Services Portal

    Customer Services Portal per dispositivi mobili

    Icona qr

    Sapevi che puoi anche accedere al Customer Services Portal dal tuo smartphone? Anche se alcune funzionalità non sono ancora disponibili, si tratta di un'opzione pratica per le funzionalità chiave, come la creazione di un caso. Per iniziare, scansiona il QR code.

    Istruzioni d'uso (5.59MB)

    Risposte alle domande sul portale

    Quante persone della mia organizzazione possono accedere?

    Buone notizie! Non esiste alcun limite al numero di utenti che la vostra organizzazione può configurare per utilizzare Customer Services Portal. Per aggiungere altri utenti, effettua una delle seguenti operazioni - 

    1. Invitare a effettuare l'accesso tramite il modulo online.

    2. Se si dispone già dell'accesso al portale e dell'autorizzazione per gestire
    gli utenti, è sufficiente fare clic su "Create user" (Crea utente) nella pagina di gestione dei contatti.

    Posso ottenere una formazione su come utilizzare al meglio il Customer Services Portal?

    Sì! È disponibile una sessione di formazione preregistrata qui. Invitiamo inoltre tutti gli utenti a partecipare ogni mese a una sessione demo in cui trovare informazioni su tutte le funzionalità del portale e una sessione di domande e risposte dal vivo. Cerca l'invito via e-mail dopo avere effettuato l'accesso al portale.

    Sto cercando aggiornamenti software per i prodotti di cardiologia e per il monitoraggio dei pazienti o manuali tecnici e aggiornamenti del ciclo di vita dei prodotti. Posso trovarle nel Customer Services Portal?

    No, queste informazioni possono essere reperite in InCenter. Per accedere, fare clic qui. InCenter è una piattaforma avanzata di distribuzione della documentazione, che include la maggior parte delle informazioni di assistenza necessarie per il supporto ai sistemi e ai dispositivi medicali Philips. 

    Richiesta di accesso al Portale Servizio Clienti

    Cortesemente compili la richiesta e il nostro team creerà il suo account

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    Dettagli della Compagnia

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    Cosa significa?

    [1] Queste informazioni sono necessarie per identificare la vostra struttura nei nostri sistemi e fornire l'accesso alle apparecchiature Philips pertinenti nel portale. I numeri del prodotto installato, l'ID dell'asset, l'ID del sito o l'ID tecnico sono riportati sulle apparecchiature. Questi numeri di riferimento possono comparire sui rapporti del servizio clienti ricevuti in precedenza o sulla documentazione dell'apparecchiatura. È necessario fornire almeno un numero o ID per struttura. È inoltre possibile utilizzare il campo ""Osservazioni aggiuntive"" per richiedere l'accesso a più strutture, categorie di apparecchiature specifiche, ecc.

    Philips rispetta la suaprivacy e tratterà i suoidati personali in conformità con l'Informativa sulla privacy del portale. Si prega di leggere l'Informativa sulla privacy del portale per ulteriori informazioni.

    Una volta inviata la richiesta, riceverà un messaggio di conferma    .

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    Facci sapere come ti possiamo aiutare.

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    Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

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