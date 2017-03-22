Sei un ingegnere biomedico, responsabile IT, tecnico di radiologia o professionista sanitario che desidera ottenere prestazioni migliori per i suoi sistemi Philips (e di altri fornitori) nelle varie modalità, sempre e da qualsiasi luogo? Mantieni il controllo sulle prestazioni, i tempi di attività e l'utilizzo dei servizi gestendo il tuo parco macchine, i servizi di assistenza e lo stato dei sistemi e dei chiamate con il Customer Services Portal. Può essere utilizzato per:
Sei un ingegnere biomedico, responsabile IT, tecnico di radiologia o professionista sanitario che desidera ottenere prestazioni migliori per i suoi sistemi Philips (e di altri fornitori) nelle varie modalità, sempre e da qualsiasi luogo?
Mantieni il controllo sulle prestazioni, i tempi di attività e l'utilizzo dei servizi gestendo il tuo parco macchine, i servizi di assistenza e lo stato dei sistemi e dei chiamate con il Customer Services Portal. Può essere utilizzato per:
La nostra piattaforma di gestione dei servizi di assistenza consente di identificare facilmente i sistemi che richiedono attenzione, pianificare la manutenzione, trovare contratti, cercare e caricare documentazione e report di lavoro e richiedere assistenza o supporto. Intuitivo da utilizzare, ottimizzato e aggiornato regolarmente, il portale può essere utilizzato per:
La nostra piattaforma di gestione dei servizi di assistenza consente di identificare facilmente i sistemi che richiedono attenzione, pianificare la manutenzione, trovare contratti, cercare e caricare documentazione e report di lavoro e richiedere assistenza o supporto. Intuitivo da utilizzare, ottimizzato e aggiornato regolarmente, il portale può essere utilizzato per:
degli utenti concorda sul fatto che il Customer Services Portal semplifica la collaborazione con Philips1
utenti di Customer Services Portal2
nuovi utenti si iscrivono al Customer Services Portal ogni mese2
1 Sondaggio NPS 2023 2 Fonte: Dashboard Customer Services Portal
1 Sondaggio NPS 2023
2 Fonte: Dashboard Customer Services Portal
Sue Gillon Service Delivery Coordinator | Administration Queensland X-Ray, Australia
Sue Gillon
Service Delivery Coordinator | Administration
Queensland X-Ray, Australia
Sapevi che puoi anche accedere al Customer Services Portal dal tuo smartphone? Anche se alcune funzionalità non sono ancora disponibili, si tratta di un'opzione pratica per le funzionalità chiave, come la creazione di un caso. Per iniziare, scansiona il QR code.
Buone notizie! Non esiste alcun limite al numero di utenti che la vostra organizzazione può configurare per utilizzare Customer Services Portal. Per aggiungere altri utenti, effettua una delle seguenti operazioni -
2. Se si dispone già dell'accesso al portale e dell'autorizzazione per gestire
gli utenti, è sufficiente fare clic su "Create user" (Crea utente) nella pagina di gestione dei contatti.
Sì! È disponibile una sessione di formazione preregistrata qui. Invitiamo inoltre tutti gli utenti a partecipare ogni mese a una sessione demo in cui trovare informazioni su tutte le funzionalità del portale e una sessione di domande e risposte dal vivo. Cerca l'invito via e-mail dopo avere effettuato l'accesso al portale.
No, queste informazioni possono essere reperite in InCenter. Per accedere, fare clic qui. InCenter è una piattaforma avanzata di distribuzione della documentazione, che include la maggior parte delle informazioni di assistenza necessarie per il supporto ai sistemi e ai dispositivi medicali Philips.
Grazie per il tuo interesse.
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