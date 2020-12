Philips Privacy Statement

Ci impegniamo a utilizzare misure adeguate a livello organizzativo, tecnico e amministrativo al fine di tutelare i Suoi Dati personali all'interno della nostra organizzazione. Tuttavia, se ha motivo di ritenere che l'interazione con noi non sia più sicura, La preghiamo di segnalarci immediatamente il problema accedendo alla sezione sottostante "Come è possibile contattarci?".



Quali sono i Suoi diritti?



Se desidera:



Porre domande su come trattiamo i Suoi Dati personali; Richiedere una correzione, rettifica, aggiornamento, cancellazione o limitazione al trattamento dei Suoi Dati personali; Richiedere che i Suoi Dati personali vengano eliminati dalle nostre banche dati; Annullare il Suo consenso all’utilizzo dei Suoi Dati personali, senza influire sulla legittimità dell’utilizzo prima della revoca del consenso; Annullare il Suo consenso all’utilizzo dei Suoi Dati personali per scopi di marketing diretto o per nostre legittime finalità commerciali. Richiedere di ricevere una copia in formato elettronico dei Suoi Dati personali affinché la possa trasmettere a un'altra azienda (nella misura in cui il diritto alla portabilità dei dati sia riconosciuto dalle leggi in vigore).

La preghiamo di contattarci al seguente indirizzo privacy@philips.com. Risponderemo alla Sua richiesta in conformità con quanto previsto dalle leggi vigenti



Nota: nel Portale del Servizio Clienti, gli utenti sono in grado di aggiornare i propri dati personali sulla pagine del profilo utente.



All’interno della Sua richiesta, La preghiamo di specificare quali Dati personali desidera modificare, se desidera eliminare i Suoi Dati personali dalle nostre banche dati o, diversamente, La preghiamo di indicare quali limitazioni desidera porre all'utilizzo da parte nostra dei Suoi Dati personali. A Sua tutela, diamo seguito solo alle richieste relative ai Dati personali associati all’indirizzo email specifico, utilizzato per inviarci la richiesta. Potremmo avere necessità di verificare la Sua identità prima di evadere la richiesta. Ci impegniamo a portare a compimento la Sua richiesta nel più breve tempo possibile.

La preghiamo di notare che potremmo avere la necessità di conservare alcune informazioni per finalità di registrazione e/o per completare le transazioni da Lei avviate prima della richiesta di modifica o di cancellazione . È inoltre possibile che alcune informazioni residue rimangano all'interno delle nostre banche dati e in altri record e che non sia possibile eliminarli.

Se Lei risiede in California, ha meno di 18 anni ed è un utente registrato del Portale del Servizio Clienti, ci può richiedere di eliminare il contenuto o le informazioni che ha inserito sul Portale del Servizio Clienti, contattandoci al seguente indirizzo privacy@philips.com.



Per quanto tempo verranno conservati i Dati personali?



Conserveremo i Suoi Dati personali per il tempo necessario o consentito alla luce della/e finalità per cui vengono raccolti e in linea con la legge applicabile. I criteri adottati per determinare i tempi di conservazione sono i seguenti:



(i) il periodo di tempo in cui sono in essere rapporti commerciali con Lei (per esempio per tutto il periodo di tempo in cui ha un account attivo sul Portale del Servizio Clienti);

(ii) la necessità di adempiere a un obbligo di legge a cui siamo soggetti (come nei casi in cui alcune leggi ci richiedono di conservare la registrazione delle Sue transazioni per un certo periodo di tempo prima di poterle eliminare); o

(iii) l'opportunità di conservare i dati alla luce della nostra posizione giuridica (ad esempio, con riferimento a termini di prescrizione, controversie o verifiche di conformità normativa).



Utilizzo del Portale del Servizio Clienti da parte di minori.



Il Portale del Servizio Clienti non è destinato a persone di età inferiore ai di diciotto (18) anni e non raccogliamo consapevolmente Dati personali di minori di età inferiore ai 18 ann.



Giurisdizione e trasferimento transfrontaliero.



Il Portale del Servizio Clienti viene da noi controllato e gestito dagli Stati Uniti d’America, India e Olanda non è soggetto alle leggi o alla giurisdizione di alcun Stato, Paese o Territorio diverso dall’Olanda. I Suoi Dati personali possono essere archiviati e trattati in qualsiasi Paese in cui disponiamo di nostre strutture o in cui ricorriamo a fornitori di servizi, inoltre utilizzando il Portale del Servizio Clienti Lei acconsente al trasferimento di informazioni verso Paesi diversi da quello in cui risiede, incluso gli Stati Uniti d’America, i quali potrebbero adottare norme in materia di protezione dei dati differenti da quelle vigenti nel Suo Paese. In determinate circostanze, i tribunali, le forze di polizia, le agenzie di regolamentazione e le autorità di sicurezza di questi altri Paesi possono avere il diritto di accedere ai Suoi Dati personali.

Se Lei risiede in uno dei paesi del SEE (Spazio Economico Europeo), i Suoi Dati personali possono essere trasferiti a nostre società affiliate o a nostri fornitori di servizi in Paesi non appartenenti al SEE, che la Commissione Europea ha riconosciuto come in grado di assicurare un livello adeguato di protezione dei dati conforme alle norme SEE (l'elenco completo di tali Paesi è disponibile qui.



Per quanto riguarda i trasferimenti dal SEE verso Paesi che la Commissione Europea non ritiene essere in grado di fornire tutele adeguate, abbiamo adottato opportuni provvedimenti, tra cui le Norme vincolanti d'impresa per i dati di clienti, fornitori e partner commerciali [e/o le clausole contrattuali tipo della Commissione Europea ] per la protezione dei Suoi dati personali. Può ottenere una copia di tali provvedimenti facendo clic sul link sopra riportato o scrivendo all'indirizzo privacy@philips.com.



Dati personali sensibili.



Le chiediamo di non inviarci, e di non divulgare nessun Dato sensibile personale (per esempio i Dati di Identificazione Personale come codice fiscale o numero della patente di guida, informazioni sulla razza o sull'origine etnica, opinioni politiche, il credo religioso o di altra natura, caratteristiche genetiche o elementi biometrici, informazioni su eventuali precedenti penali o sull'appartenenza sindacale) sul o mediante il Portale del Servizio Clienti o in altro modo.



Aggiornamenti dell’Informativa sulla Privacy.



Possiamo modificare la presente Informativa sulla privacy. La didascalia “ULTIMO AGGIORNAMENTO” riportato all’inizio del contenuto dell’Informativa sulla Privacy indica quando l’Informativa sulla Privacy è stata rivista l’ultima volta. Qualsiasi modifica diventerà effettiva dal momento in cui Philips pubblica l’Informativa sulla Privacy aggiornata sul Portale del Servizio Clienti. Il Suo utilizzo del Portale del Servizio Clienti, a seguito delle modifiche, sta ad indicare che Lei accetta l’Informativa sulla Privacy aggiornata.

Come è possibile contattarci?



In caso di domande in merito alla presente Informativa sulla privacy o all'utilizzo dei Dati personali degli utenti da parte di Philips, è possibile contattare il nostro Data Protection Officer all'indirizzo privacy@philips.com. In alternativa, ha diritto a presentare formale reclamo all'autorità di vigilanza competente nel Suo Paese o nel caso di supposta violazione della normativa sulla protezione dei dati.