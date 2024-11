BlueSeal Mobile 1.5T La strada verso una RM mobile sostenibile

Il nostro portafoglio innovativo di sistemi RM BlueSeal Mobile con operazioni senza elio offre la flessibilità necessaria per fornire servizi di RM rapidi e confortevoli per i pazienti, dove e quando necessario, insieme a un costo totale di gestione interessante per le operazioni quotidiane ed eliminando i costi associati alla perdita di elio durante la vita utile. I sistemi sono progettati per offrire una produttività intelligente con strumenti di automazione e di intelligenza artificiale per un'elevata produttività e un'elevata qualità clinica per soddisfare le esigenze di imaging.