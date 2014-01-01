Lavora in modo intelligente fin dall'inizio

MR Workspace è la nuova console per RM di Philips progettata per supportare l'efficienza e la soddisfazione del personale nella sala di controllo attraverso assistenza integrata, attività guidate e automazione basate su intelligenza artificiale. MR Workspace aiuta i tecnici, indipendentemente dal loro livello di esperienza, a gestire il carico di lavoro e a tenere sotto controllo la pianificazione giornaliera, permettendo al contempo agli operatori di concentrarsi maggiormente sul paziente. Fornisce un flusso di lavoro guidato e automatizzato e include istruzioni dettagliate per l'analisi AV. L'80% della pianificazione degli esami è completamente automatizzata e i risultati vengono inviati al sistema PACS in tempi ridotti del 30%⁶.