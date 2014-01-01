Con il suo nuovo e rivoluzionario magnete BlueSeal a tenuta ermetica, Ingenia Ambition S permette di svolgere operazioni di imaging RM più produttive e senza elio¹. Ingenia Ambition S fornisce immagini di qualità eccellente anche con pazienti tecnicamente difficili ed esegue esami RM a una velocità fino al 50% più elevata² con accelerazioni Compressed SENSE per tutte le regioni anatomiche, in scansioni sia 2D che 3D. La riduzione del tempo complessivo di esecuzione dell'esame si ottiene migliorando i tempi di preparazione del paziente prima del suo inserimento nel tunnel attraverso funzionalità di impostazione guidata del paziente. Il sistema Ingenia Ambition S offre inoltre l'immersione in un'esperienza virtuale audio e visiva di un ambiente rilassante al fine di tranquillizzare il paziente e guidarlo durante l'esecuzione dell'esame RM.
L'elio non è più un problema con il magnete BlueSeal
Philips BlueSeal impiega una nuova tecnologia di raffreddamento che richiede solo una quantità trascurabile di elio liquido (meno dello 0,5% del volume attualmente utilizzato¹). Questa frazione della quantità di elio liquido normalmente impiegata viene inserita nel magnete durante la fabbricazione e poi sigillata. Di conseguenza non sono possibili fuoriuscite di escape⁵ né improvvise, in caso di una perdita di campo, né graduali.
Philips BlueSeal impiega una nuova tecnologia di raffreddamento che richiede solo una quantità trascurabile di elio liquido (meno dello 0,5% del volume attualmente utilizzato¹). Questa frazione della quantità di elio liquido normalmente impiegata viene inserita nel magnete durante la fabbricazione e poi sigillata. Di conseguenza non sono possibili fuoriuscite di escape⁵ né improvvise, in caso di una perdita di campo, né graduali.
Philips BlueSeal impiega una nuova tecnologia di raffreddamento che richiede solo una quantità trascurabile di elio liquido (meno dello 0,5% del volume attualmente utilizzato¹). Questa frazione della quantità di elio liquido normalmente impiegata viene inserita nel magnete durante la fabbricazione e poi sigillata. Di conseguenza non sono possibili fuoriuscite di escape⁵ né improvvise, in caso di una perdita di campo, né graduali.
Pensato per facilitare la preparazione del sito e abbassare i costi delle opere di approntamento
Poiché il magnete BlueSeal non necessita di un tubo di evacuazione, riducendo sensibilmente i costi di installazione. Philips BlueSeal è inoltre circa 900 kg più leggero del suo predecessore¹, caratteristica che semplifica la preparazione del sito, riduce la necessità di adattare la pavimentazione e abbassa gli altri costi di costruzione.
Poiché il magnete BlueSeal non necessita di un tubo di evacuazione, riducendo sensibilmente i costi di installazione. Philips BlueSeal è inoltre circa 900 kg più leggero del suo predecessore¹, caratteristica che semplifica la preparazione del sito, riduce la necessità di adattare la pavimentazione e abbassa gli altri costi di costruzione.
Poiché il magnete BlueSeal non necessita di un tubo di evacuazione, riducendo sensibilmente i costi di installazione. Philips BlueSeal è inoltre circa 900 kg più leggero del suo predecessore¹, caratteristica che semplifica la preparazione del sito, riduce la necessità di adattare la pavimentazione e abbassa gli altri costi di costruzione.
Attività di RM senza interruzioni
Basato su esclusive unità di controllo digitali e sulla connettività e-Alerts³, attiva ininterrottamente, Philips BlueSeal è il primo magnete con intelligenza adattiva in grado di supportare una serie di straordinarie funzionalità di servizio denominate EasySwitch. Le soluzioni EasySwitch sono pensate per ridurre al minimo i tempi di fermo macchina imprevisti causati da problemi operativi della risonanza magnetica.
Basato su esclusive unità di controllo digitali e sulla connettività e-Alerts³, attiva ininterrottamente, Philips BlueSeal è il primo magnete con intelligenza adattiva in grado di supportare una serie di straordinarie funzionalità di servizio denominate EasySwitch. Le soluzioni EasySwitch sono pensate per ridurre al minimo i tempi di fermo macchina imprevisti causati da problemi operativi della risonanza magnetica.
Basato su esclusive unità di controllo digitali e sulla connettività e-Alerts³, attiva ininterrottamente, Philips BlueSeal è il primo magnete con intelligenza adattiva in grado di supportare una serie di straordinarie funzionalità di servizio denominate EasySwitch. Le soluzioni EasySwitch sono pensate per ridurre al minimo i tempi di fermo macchina imprevisti causati da problemi operativi della risonanza magnetica.
Esperienza visiva immersiva
La soluzione Ambient Experience, progettata per offrire un'esperienza sensoriale rilassante, offre distrazioni per il paziente, grazie all'illuminazione dinamica, alle proiezioni e ai suoni incorporati, creando un ambiente coinvolgente e positivo che va a vantaggio della qualità dell'esame. Dal momento in cui il paziente entra all'interno dell'apparecchiatura di scansione fino al completamento dell'esame, la soluzione In-Bore Connect lo aiuta a rilassarsi, a seguire le istruzioni e a ridurre al minimo i movimenti.
La soluzione Ambient Experience, progettata per offrire un'esperienza sensoriale rilassante, offre distrazioni per il paziente, grazie all'illuminazione dinamica, alle proiezioni e ai suoni incorporati, creando un ambiente coinvolgente e positivo che va a vantaggio della qualità dell'esame. Dal momento in cui il paziente entra all'interno dell'apparecchiatura di scansione fino al completamento dell'esame, la soluzione In-Bore Connect lo aiuta a rilassarsi, a seguire le istruzioni e a ridurre al minimo i movimenti.
La soluzione Ambient Experience, progettata per offrire un'esperienza sensoriale rilassante, offre distrazioni per il paziente, grazie all'illuminazione dinamica, alle proiezioni e ai suoni incorporati, creando un ambiente coinvolgente e positivo che va a vantaggio della qualità dell'esame. Dal momento in cui il paziente entra all'interno dell'apparecchiatura di scansione fino al completamento dell'esame, la soluzione In-Bore Connect lo aiuta a rilassarsi, a seguire le istruzioni e a ridurre al minimo i movimenti.
Philips per un'assistenza per tutta la vita utile del prodotto
Approfitta dell'assistenza remota, della manutenzione predittiva basata sull'intelligenza artificiale, degli aggiornamenti frequenti del sistema, della sostituzione perpetua delle bobine e dei finanziamenti su misura per migliorare il tempo di attività e ottimizzare il costo totale di gestione, per tutta la vita utile del tuo sistema.
Approfitta dell'assistenza remota, della manutenzione predittiva basata sull'intelligenza artificiale, degli aggiornamenti frequenti del sistema, della sostituzione perpetua delle bobine e dei finanziamenti su misura per migliorare il tempo di attività e ottimizzare il costo totale di gestione, per tutta la vita utile del tuo sistema.
Approfitta dell'assistenza remota, della manutenzione predittiva basata sull'intelligenza artificiale, degli aggiornamenti frequenti del sistema, della sostituzione perpetua delle bobine e dei finanziamenti su misura per migliorare il tempo di attività e ottimizzare il costo totale di gestione, per tutta la vita utile del tuo sistema.
Velocità senza compromessi
Philips SmartSpeed combina velocità e qualità dell'immagine senza compromessi utilizzando la pluripremiata tecnologia basata sull'AI⁷ e il nostro motore di accelerazione di livello più avanzato Compressed SENSE. Consente di aumentare la velocità di imaging fino a 3 volte⁸, offre una risoluzione fino al 65% più alta⁸ per garantire una qualità delle immagini straordinaria ed è compatibile con il 97% dei protocolli clinici⁹. Applicabile all'imaging in presenza di movimento, in prossimità di impianti, free-breathing e pesato in diffusione, per soddisfare le esigenze dettate da un'ampia gamma di pazienti in presenza di condizioni diverse.
Philips SmartSpeed combina velocità e qualità dell'immagine senza compromessi utilizzando la pluripremiata tecnologia basata sull'AI⁷ e il nostro motore di accelerazione di livello più avanzato Compressed SENSE. Consente di aumentare la velocità di imaging fino a 3 volte⁸, offre una risoluzione fino al 65% più alta⁸ per garantire una qualità delle immagini straordinaria ed è compatibile con il 97% dei protocolli clinici⁹. Applicabile all'imaging in presenza di movimento, in prossimità di impianti, free-breathing e pesato in diffusione, per soddisfare le esigenze dettate da un'ampia gamma di pazienti in presenza di condizioni diverse.
Philips SmartSpeed combina velocità e qualità dell'immagine senza compromessi utilizzando la pluripremiata tecnologia basata sull'AI⁷ e il nostro motore di accelerazione di livello più avanzato Compressed SENSE. Consente di aumentare la velocità di imaging fino a 3 volte⁸, offre una risoluzione fino al 65% più alta⁸ per garantire una qualità delle immagini straordinaria ed è compatibile con il 97% dei protocolli clinici⁹. Applicabile all'imaging in presenza di movimento, in prossimità di impianti, free-breathing e pesato in diffusione, per soddisfare le esigenze dettate da un'ampia gamma di pazienti in presenza di condizioni diverse.
Affidabilità clinica della RM cardiaca
Grazie al design del magnete BlueSeal, il trasferimento di energia dalla bobina gradienti al magnete è trascurabile. Ciò consente di mantenere una stabilità di B0 perfetta nel tempo, aspetto particolarmente vantaggioso per le acquisizioni sensibili a B0 come le sequenze bTFE cardiache.
Grazie al design del magnete BlueSeal, il trasferimento di energia dalla bobina gradienti al magnete è trascurabile. Ciò consente di mantenere una stabilità di B0 perfetta nel tempo, aspetto particolarmente vantaggioso per le acquisizioni sensibili a B0 come le sequenze bTFE cardiache.
Grazie al design del magnete BlueSeal, il trasferimento di energia dalla bobina gradienti al magnete è trascurabile. Ciò consente di mantenere una stabilità di B0 perfetta nel tempo, aspetto particolarmente vantaggioso per le acquisizioni sensibili a B0 come le sequenze bTFE cardiache.
Aumento. Produttività. Smart WF
Aumenta la produttività con Smart Workflow
Consenti allo staff sanitario di concentrarsi maggiormente sul paziente che sulla tecnologia. Riducendo e semplificando il numero di passaggi necessari per la preparazione del paziente, anche i nuovi operatori che non hanno mai lavorato con lo scanner possono procedere con sicurezza. Smart Workflow guida e istruisce dove necessario e automatizza ove possibile, raggiungendo un'elevata produttività e consentendo al personale di concentrarsi sui pazienti.
Consenti allo staff sanitario di concentrarsi maggiormente sul paziente che sulla tecnologia. Riducendo e semplificando il numero di passaggi necessari per la preparazione del paziente, anche i nuovi operatori che non hanno mai lavorato con lo scanner possono procedere con sicurezza. Smart Workflow guida e istruisce dove necessario e automatizza ove possibile, raggiungendo un'elevata produttività e consentendo al personale di concentrarsi sui pazienti.
Consenti allo staff sanitario di concentrarsi maggiormente sul paziente che sulla tecnologia. Riducendo e semplificando il numero di passaggi necessari per la preparazione del paziente, anche i nuovi operatori che non hanno mai lavorato con lo scanner possono procedere con sicurezza. Smart Workflow guida e istruisce dove necessario e automatizza ove possibile, raggiungendo un'elevata produttività e consentendo al personale di concentrarsi sui pazienti.
Lavora in modo intelligente fin dall'inizio
MR Workspace è la nuova console per RM di Philips progettata per supportare l'efficienza e la soddisfazione del personale nella sala di controllo attraverso assistenza integrata, attività guidate e automazione basate su intelligenza artificiale. MR Workspace aiuta i tecnici, indipendentemente dal loro livello di esperienza, a gestire il carico di lavoro e a tenere sotto controllo la pianificazione giornaliera, permettendo al contempo agli operatori di concentrarsi maggiormente sul paziente. Fornisce un flusso di lavoro guidato e automatizzato e include istruzioni dettagliate per l'analisi AV. L'80% della pianificazione degli esami è completamente automatizzata e i risultati vengono inviati al sistema PACS in tempi ridotti del 30%⁶.
MR Workspace è la nuova console per RM di Philips progettata per supportare l'efficienza e la soddisfazione del personale nella sala di controllo attraverso assistenza integrata, attività guidate e automazione basate su intelligenza artificiale. MR Workspace aiuta i tecnici, indipendentemente dal loro livello di esperienza, a gestire il carico di lavoro e a tenere sotto controllo la pianificazione giornaliera, permettendo al contempo agli operatori di concentrarsi maggiormente sul paziente. Fornisce un flusso di lavoro guidato e automatizzato e include istruzioni dettagliate per l'analisi AV. L'80% della pianificazione degli esami è completamente automatizzata e i risultati vengono inviati al sistema PACS in tempi ridotti del 30%⁶.
MR Workspace è la nuova console per RM di Philips progettata per supportare l'efficienza e la soddisfazione del personale nella sala di controllo attraverso assistenza integrata, attività guidate e automazione basate su intelligenza artificiale. MR Workspace aiuta i tecnici, indipendentemente dal loro livello di esperienza, a gestire il carico di lavoro e a tenere sotto controllo la pianificazione giornaliera, permettendo al contempo agli operatori di concentrarsi maggiormente sul paziente. Fornisce un flusso di lavoro guidato e automatizzato e include istruzioni dettagliate per l'analisi AV. L'80% della pianificazione degli esami è completamente automatizzata e i risultati vengono inviati al sistema PACS in tempi ridotti del 30%⁶.
Philips BlueSeal impiega una nuova tecnologia di raffreddamento che richiede solo una quantità trascurabile di elio liquido (meno dello 0,5% del volume attualmente utilizzato¹). Questa frazione della quantità di elio liquido normalmente impiegata viene inserita nel magnete durante la fabbricazione e poi sigillata. Di conseguenza non sono possibili fuoriuscite di escape⁵ né improvvise, in caso di una perdita di campo, né graduali.
Philips BlueSeal impiega una nuova tecnologia di raffreddamento che richiede solo una quantità trascurabile di elio liquido (meno dello 0,5% del volume attualmente utilizzato¹). Questa frazione della quantità di elio liquido normalmente impiegata viene inserita nel magnete durante la fabbricazione e poi sigillata. Di conseguenza non sono possibili fuoriuscite di escape⁵ né improvvise, in caso di una perdita di campo, né graduali.
Philips BlueSeal impiega una nuova tecnologia di raffreddamento che richiede solo una quantità trascurabile di elio liquido (meno dello 0,5% del volume attualmente utilizzato¹). Questa frazione della quantità di elio liquido normalmente impiegata viene inserita nel magnete durante la fabbricazione e poi sigillata. Di conseguenza non sono possibili fuoriuscite di escape⁵ né improvvise, in caso di una perdita di campo, né graduali.
Poiché il magnete BlueSeal non necessita di un tubo di evacuazione, riducendo sensibilmente i costi di installazione. Philips BlueSeal è inoltre circa 900 kg più leggero del suo predecessore¹, caratteristica che semplifica la preparazione del sito, riduce la necessità di adattare la pavimentazione e abbassa gli altri costi di costruzione.
Poiché il magnete BlueSeal non necessita di un tubo di evacuazione, riducendo sensibilmente i costi di installazione. Philips BlueSeal è inoltre circa 900 kg più leggero del suo predecessore¹, caratteristica che semplifica la preparazione del sito, riduce la necessità di adattare la pavimentazione e abbassa gli altri costi di costruzione.
Poiché il magnete BlueSeal non necessita di un tubo di evacuazione, riducendo sensibilmente i costi di installazione. Philips BlueSeal è inoltre circa 900 kg più leggero del suo predecessore¹, caratteristica che semplifica la preparazione del sito, riduce la necessità di adattare la pavimentazione e abbassa gli altri costi di costruzione.
Attività di RM senza interruzioni
Basato su esclusive unità di controllo digitali e sulla connettività e-Alerts³, attiva ininterrottamente, Philips BlueSeal è il primo magnete con intelligenza adattiva in grado di supportare una serie di straordinarie funzionalità di servizio denominate EasySwitch. Le soluzioni EasySwitch sono pensate per ridurre al minimo i tempi di fermo macchina imprevisti causati da problemi operativi della risonanza magnetica.
Basato su esclusive unità di controllo digitali e sulla connettività e-Alerts³, attiva ininterrottamente, Philips BlueSeal è il primo magnete con intelligenza adattiva in grado di supportare una serie di straordinarie funzionalità di servizio denominate EasySwitch. Le soluzioni EasySwitch sono pensate per ridurre al minimo i tempi di fermo macchina imprevisti causati da problemi operativi della risonanza magnetica.
Basato su esclusive unità di controllo digitali e sulla connettività e-Alerts³, attiva ininterrottamente, Philips BlueSeal è il primo magnete con intelligenza adattiva in grado di supportare una serie di straordinarie funzionalità di servizio denominate EasySwitch. Le soluzioni EasySwitch sono pensate per ridurre al minimo i tempi di fermo macchina imprevisti causati da problemi operativi della risonanza magnetica.
Esperienza visiva immersiva
La soluzione Ambient Experience, progettata per offrire un'esperienza sensoriale rilassante, offre distrazioni per il paziente, grazie all'illuminazione dinamica, alle proiezioni e ai suoni incorporati, creando un ambiente coinvolgente e positivo che va a vantaggio della qualità dell'esame. Dal momento in cui il paziente entra all'interno dell'apparecchiatura di scansione fino al completamento dell'esame, la soluzione In-Bore Connect lo aiuta a rilassarsi, a seguire le istruzioni e a ridurre al minimo i movimenti.
La soluzione Ambient Experience, progettata per offrire un'esperienza sensoriale rilassante, offre distrazioni per il paziente, grazie all'illuminazione dinamica, alle proiezioni e ai suoni incorporati, creando un ambiente coinvolgente e positivo che va a vantaggio della qualità dell'esame. Dal momento in cui il paziente entra all'interno dell'apparecchiatura di scansione fino al completamento dell'esame, la soluzione In-Bore Connect lo aiuta a rilassarsi, a seguire le istruzioni e a ridurre al minimo i movimenti.
La soluzione Ambient Experience, progettata per offrire un'esperienza sensoriale rilassante, offre distrazioni per il paziente, grazie all'illuminazione dinamica, alle proiezioni e ai suoni incorporati, creando un ambiente coinvolgente e positivo che va a vantaggio della qualità dell'esame. Dal momento in cui il paziente entra all'interno dell'apparecchiatura di scansione fino al completamento dell'esame, la soluzione In-Bore Connect lo aiuta a rilassarsi, a seguire le istruzioni e a ridurre al minimo i movimenti.
Philips per un'assistenza per tutta la vita utile del prodotto
Approfitta dell'assistenza remota, della manutenzione predittiva basata sull'intelligenza artificiale, degli aggiornamenti frequenti del sistema, della sostituzione perpetua delle bobine e dei finanziamenti su misura per migliorare il tempo di attività e ottimizzare il costo totale di gestione, per tutta la vita utile del tuo sistema.
Approfitta dell'assistenza remota, della manutenzione predittiva basata sull'intelligenza artificiale, degli aggiornamenti frequenti del sistema, della sostituzione perpetua delle bobine e dei finanziamenti su misura per migliorare il tempo di attività e ottimizzare il costo totale di gestione, per tutta la vita utile del tuo sistema.
Approfitta dell'assistenza remota, della manutenzione predittiva basata sull'intelligenza artificiale, degli aggiornamenti frequenti del sistema, della sostituzione perpetua delle bobine e dei finanziamenti su misura per migliorare il tempo di attività e ottimizzare il costo totale di gestione, per tutta la vita utile del tuo sistema.
Velocità senza compromessi
Philips SmartSpeed combina velocità e qualità dell'immagine senza compromessi utilizzando la pluripremiata tecnologia basata sull'AI⁷ e il nostro motore di accelerazione di livello più avanzato Compressed SENSE. Consente di aumentare la velocità di imaging fino a 3 volte⁸, offre una risoluzione fino al 65% più alta⁸ per garantire una qualità delle immagini straordinaria ed è compatibile con il 97% dei protocolli clinici⁹. Applicabile all'imaging in presenza di movimento, in prossimità di impianti, free-breathing e pesato in diffusione, per soddisfare le esigenze dettate da un'ampia gamma di pazienti in presenza di condizioni diverse.
Philips SmartSpeed combina velocità e qualità dell'immagine senza compromessi utilizzando la pluripremiata tecnologia basata sull'AI⁷ e il nostro motore di accelerazione di livello più avanzato Compressed SENSE. Consente di aumentare la velocità di imaging fino a 3 volte⁸, offre una risoluzione fino al 65% più alta⁸ per garantire una qualità delle immagini straordinaria ed è compatibile con il 97% dei protocolli clinici⁹. Applicabile all'imaging in presenza di movimento, in prossimità di impianti, free-breathing e pesato in diffusione, per soddisfare le esigenze dettate da un'ampia gamma di pazienti in presenza di condizioni diverse.
Philips SmartSpeed combina velocità e qualità dell'immagine senza compromessi utilizzando la pluripremiata tecnologia basata sull'AI⁷ e il nostro motore di accelerazione di livello più avanzato Compressed SENSE. Consente di aumentare la velocità di imaging fino a 3 volte⁸, offre una risoluzione fino al 65% più alta⁸ per garantire una qualità delle immagini straordinaria ed è compatibile con il 97% dei protocolli clinici⁹. Applicabile all'imaging in presenza di movimento, in prossimità di impianti, free-breathing e pesato in diffusione, per soddisfare le esigenze dettate da un'ampia gamma di pazienti in presenza di condizioni diverse.
Affidabilità clinica della RM cardiaca
Grazie al design del magnete BlueSeal, il trasferimento di energia dalla bobina gradienti al magnete è trascurabile. Ciò consente di mantenere una stabilità di B0 perfetta nel tempo, aspetto particolarmente vantaggioso per le acquisizioni sensibili a B0 come le sequenze bTFE cardiache.
Grazie al design del magnete BlueSeal, il trasferimento di energia dalla bobina gradienti al magnete è trascurabile. Ciò consente di mantenere una stabilità di B0 perfetta nel tempo, aspetto particolarmente vantaggioso per le acquisizioni sensibili a B0 come le sequenze bTFE cardiache.
Grazie al design del magnete BlueSeal, il trasferimento di energia dalla bobina gradienti al magnete è trascurabile. Ciò consente di mantenere una stabilità di B0 perfetta nel tempo, aspetto particolarmente vantaggioso per le acquisizioni sensibili a B0 come le sequenze bTFE cardiache.
Aumento. Produttività. Smart WF
Aumenta la produttività con Smart Workflow
Consenti allo staff sanitario di concentrarsi maggiormente sul paziente che sulla tecnologia. Riducendo e semplificando il numero di passaggi necessari per la preparazione del paziente, anche i nuovi operatori che non hanno mai lavorato con lo scanner possono procedere con sicurezza. Smart Workflow guida e istruisce dove necessario e automatizza ove possibile, raggiungendo un'elevata produttività e consentendo al personale di concentrarsi sui pazienti.
Consenti allo staff sanitario di concentrarsi maggiormente sul paziente che sulla tecnologia. Riducendo e semplificando il numero di passaggi necessari per la preparazione del paziente, anche i nuovi operatori che non hanno mai lavorato con lo scanner possono procedere con sicurezza. Smart Workflow guida e istruisce dove necessario e automatizza ove possibile, raggiungendo un'elevata produttività e consentendo al personale di concentrarsi sui pazienti.
Consenti allo staff sanitario di concentrarsi maggiormente sul paziente che sulla tecnologia. Riducendo e semplificando il numero di passaggi necessari per la preparazione del paziente, anche i nuovi operatori che non hanno mai lavorato con lo scanner possono procedere con sicurezza. Smart Workflow guida e istruisce dove necessario e automatizza ove possibile, raggiungendo un'elevata produttività e consentendo al personale di concentrarsi sui pazienti.
Lavora in modo intelligente fin dall'inizio
MR Workspace è la nuova console per RM di Philips progettata per supportare l'efficienza e la soddisfazione del personale nella sala di controllo attraverso assistenza integrata, attività guidate e automazione basate su intelligenza artificiale. MR Workspace aiuta i tecnici, indipendentemente dal loro livello di esperienza, a gestire il carico di lavoro e a tenere sotto controllo la pianificazione giornaliera, permettendo al contempo agli operatori di concentrarsi maggiormente sul paziente. Fornisce un flusso di lavoro guidato e automatizzato e include istruzioni dettagliate per l'analisi AV. L'80% della pianificazione degli esami è completamente automatizzata e i risultati vengono inviati al sistema PACS in tempi ridotti del 30%⁶.
MR Workspace è la nuova console per RM di Philips progettata per supportare l'efficienza e la soddisfazione del personale nella sala di controllo attraverso assistenza integrata, attività guidate e automazione basate su intelligenza artificiale. MR Workspace aiuta i tecnici, indipendentemente dal loro livello di esperienza, a gestire il carico di lavoro e a tenere sotto controllo la pianificazione giornaliera, permettendo al contempo agli operatori di concentrarsi maggiormente sul paziente. Fornisce un flusso di lavoro guidato e automatizzato e include istruzioni dettagliate per l'analisi AV. L'80% della pianificazione degli esami è completamente automatizzata e i risultati vengono inviati al sistema PACS in tempi ridotti del 30%⁶.
MR Workspace è la nuova console per RM di Philips progettata per supportare l'efficienza e la soddisfazione del personale nella sala di controllo attraverso assistenza integrata, attività guidate e automazione basate su intelligenza artificiale. MR Workspace aiuta i tecnici, indipendentemente dal loro livello di esperienza, a gestire il carico di lavoro e a tenere sotto controllo la pianificazione giornaliera, permettendo al contempo agli operatori di concentrarsi maggiormente sul paziente. Fornisce un flusso di lavoro guidato e automatizzato e include istruzioni dettagliate per l'analisi AV. L'80% della pianificazione degli esami è completamente automatizzata e i risultati vengono inviati al sistema PACS in tempi ridotti del 30%⁶.
Specifiche Tecniche
Sistema a magnete sigillato
Intensità di campo
1.5T
Design del tunnel
70 cm
Peso magnete
2300 kg
Omogeneità tipica V-RMS
≤ 0,9 ppm (su un DSV di 45 cm)
Tecnologia di raffreddamento
Sì
FOV massimo
55 cm
Tipo di unità di controllo magnete
Intelligenza adattiva digitale
Tasso boil-off criogenico
Non applicabile, a tenuta ermetica
Requisiti del tubo di evacuazione
Non applicabile, a tenuta ermetica
Gradienti Omega
Gradienti Omega
Ampiezza max per ogni asse
33 mT/m
Velocità di risposta max per ogni asse
120 T/m/s
Installazione
Installazione
Requisiti minimi del sito
3,4 x 5,3 m
Altezza soffitto (minima)
2,56 m
Ricezione RF
Ricezione RF
Numero di canali indipendenti in ricezione
Indipendente dai canali
Posizione del convertitore del segnale da analogico a digitale (ADC)
All'interno della bobina, vicino agli elementi di ricezione
1. Confronto effettuato con il magnete Ingenia 1.5T zero boil off.
2. Rispetto alle scansioni Philips senza Compressed SENSE.
3. Richiede connettività remota.
4. Da utilizzarsi esclusivamente con impianti testati per l’uso in RM (MR Safe) o soggetti a condizioni specifiche in RM (MR Conditional) attenendosi scrupolosamente alle Istruzioni d'uso.
5. Anche nella remota eventualità che venga meno la tenuta ermetica del magnete, la fuoriuscita di una quantità trascurabile di elio non influirebbe in modo sostanziale sull'ossigeno presente nella sala.
6. Rispetto a una workstation.
7. La tecnologia Adaptive-C-SENSE utilizzata da SmartSpeed ha vinto la fastMRI Challenge 2019 frutto della collaborazione tra Facebook e New York Langone Health.
8. Rispetto a Philips SENSE.
9. In media, valore calcolato su un campione di siti in cui sono installati sistemi RM Philips.
