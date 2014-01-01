Questo innovativo sistema RM 1.5T è dotato dell'esclusivo magnete BlueSeal di Philips per operazioni senza elio. Incorpora una vasta gamma di tecnologie basate sull'intelligenza artificiale² per semplificare e automatizzare le attività cliniche e operative più complesse. In questo modo l'attenzione è rivolta a ciò che conta di più: i pazienti. Questa soluzione innovativa è progettata per aumentare la produttività della RM, velocizzare gli esami, consentire ai medici di prendere decisioni cliniche informate e controllare i costi dell'imaging RM.
L'elio non è più un problema con il magnete BlueSeal
Philips BlueSeal impiega una nuova tecnologia di raffreddamento che richiede solo una quantità trascurabile di elio liquido (meno dello 0,5% del volume attualmente utilizzato¹). Questa frazione della quantità di elio liquido normalmente impiegata viene inserita nel magnete durante la fabbricazione e poi sigillata. Di conseguenza non sono possibili fuoriuscite di escape⁵ né improvvise, in caso di una perdita di campo, né graduali.
Attività di RM senza interruzioni
Basato su esclusive unità di controllo digitali e sulla connettività e-Alerts³, attiva ininterrottamente, Philips BlueSeal è il primo magnete con intelligenza adattiva in grado di supportare una serie di straordinarie funzionalità di servizio denominate EasySwitch. Le soluzioni EasySwitch sono pensate per ridurre al minimo i tempi di fermo macchina imprevisti causati da problemi operativi della risonanza magnetica.
L'attenzione ai pazienti
SmartWorkflow riduce drasticamente il numero di passaggi necessari per completare un esame RM, grazie alla preparazione guidata del paziente in meno di un minuto, al rilevamento senza contatto del paziente e all'avvio degli esami di routine con un solo clic. Insieme alle bobine Breeze più leggere, ciò consente di ridurre il tempo di cambio paziente del 30%⁴ per avere un reparto RM che rispetti sempre le tempistiche previste ed esegua esami in minor tempo, garantendo una migliore esperienza RM al personale e ai pazienti.
Nessun ingombro, nessun contatto con il paziente
La gestione dei cavi della bobina non è più un problema grazie al materasso ComfortPlus abbinato al sistema MR 5300. Le guide a U situate lungo il lato creano un canale ininterrotto evitando che i cavi della bobina siano a contatto con la pelle del paziente. Le bobine Breeze si abbinano al materasso ComfortPlus per consentire una migliore esperienza del paziente⁵.
Convertire le immagini in risposte
Compressed SENSE velocizza le acquisizioni di immagini RM fino al 50%⁷ senza perdita di qualità delle immagini, consentendo di accelerarne l'analisi, aumentare l'affidabilità diagnostica e soddisfare le esigenze dei medici, dedicando meno tempo all'organizzazione e alla gestione degli esami e più tempo all'assistenza dei pazienti.
La migliore qualità di immagine per diagnosi affidabili
Immagini diagnostiche di alta qualità producono diagnosi affidabili. I metodi di acquisizione del sistema MR 5300 sono progettati per generare immagini di qualità eccezionale. Tutte le informazioni e i dati necessari saranno a disposizione al fine di garantire sempre un'assistenza di qualità e contraddistinguere il tuo centro di diagnostica per immagini.
Philips per un'assistenza per tutta la vita utile del prodotto
Approfitta dell'assistenza remota, della manutenzione predittiva basata sull'intelligenza artificiale², degli aggiornamenti frequenti del sistema, della sostituzione continua delle bobine e dei finanziamenti su misura per migliorare il tempo di attività e ottimizzare il costo totale di gestione, per tutta la vita utile del tuo sistema.
Con Breeze l'acquisizione di immagini diventa leggera
Le bobine e i connettori Breeze pesano fino al 75% in meno rispetto alle normali bobine anteriori e, grazie alla loro versatilità, sono in grado di acquisire le immagini di un'ampia gamma di anatomie. Insieme a Smart Workflow, le bobine Breeze consentono di collegare e preparare rapidamente i pazienti per l'imaging, riducendo fino al 30%⁴ i tempi di preparazione per gli esami di routine. Allo stesso tempo, le bobine Breeze offrono immagini RM di qualità eccezionale e un'elevata soddisfazione del paziente.
Philips per un'assistenza per tutta la vita utile del prodotto
Approfitta dell'assistenza remota, della manutenzione predittiva basata sull'intelligenza artificiale², degli aggiornamenti frequenti del sistema, della sostituzione continua delle bobine e dei finanziamenti su misura per migliorare il tempo di attività e ottimizzare il costo totale di gestione, per tutta la vita utile del tuo sistema.
Specifiche Tecniche
Sistema a magnete sigillato
Intensità di campo
1.5T
Design del tunnel
70 cm
Peso magnete
2300 kg
Omogeneità tipica V-RMS
≤ 1,1 ppm (su un DSV di 45 cm)
Tecnologia di raffreddamento
Sì
FOV massimo
55 cm
Tipo di unità di controllo magnete
Digitale, intelligenza artificiale
Tasso boil-off criogenico
Non applicabile, a tenuta ermetica
Requisiti del tubo di evacuazione
Non applicabile, a tenuta ermetica
Gradienti Omega
Gradienti Omega
Ampiezza max per ogni asse
33 mT/m
Velocità di risposta max per ogni asse
120 T/m/s
SmartWorkflow
SmartWorkflow
Configurazione guidata dell'esame
Sì
Centratura automatica del paziente
Sì
Triggering respiratorio senza contatto
Sì
Avvio dell’esame in sala
Sì
ScanWise Implant
Sì
Pianificazione e scansione automatizzate
Sì
Coaching automatizzato del paziente
Sì
Post-elaborazione automatizzata
Sì
Ricezione RF dStream
Ricezione RF dStream
Number of independent receive channels
Indipendente dai canali
Catena di segnale da interfaccia Breeze a ricostruttore
Catena di segnale da interfaccia Breeze a ricostruttore
Completamente digitale
Set di bobine ultraleggere
Bobine dS Breeze
1. Confronto effettuato con il magnete Ingenia 1.5T zero boil off.
2. In base alla definizione di IA del EU High_level Expert Group.
3. Richiede connettività remota.
4. Rispetto al tempo di cambio paziente negli esami di routine di cervello, colonna vertebrale, corpo, cardiaco, MSK in Ingenia 1.5T/Ingenia Ambition 1.5T con bobine dS anteriori e MSK dedicate.
5. Rispetto all'acquisizione di immagini senza materasso ComfortPlus, ComforTone e Compressed SENSE.
6. Anche nella remota eventualità che venga meno la tenuta ermetica del magnete, la fuoriuscita di una quantità trascurabile di elio non influirebbe in modo sostanziale sull'ossigeno presente nella sala.
7. Rispetto alle acquisizioni di immagini Philips senza Compressed SENSE.
