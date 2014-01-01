MR 5300 Trasforma la produttività in ambito RM.

Questo innovativo sistema RM 1.5T è dotato dell'esclusivo magnete BlueSeal di Philips per operazioni senza elio. Incorpora una vasta gamma di tecnologie basate sull'intelligenza artificiale² per semplificare e automatizzare le attività cliniche e operative più complesse. In questo modo l'attenzione è rivolta a ciò che conta di più: i pazienti. Questa soluzione innovativa è progettata per aumentare la produttività della RM, velocizzare gli esami, consentire ai medici di prendere decisioni cliniche informate e controllare i costi dell'imaging RM.