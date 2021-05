Affidabilità diagnostica in modo più rapido e semplice: Le soluzioni Philips sono progettate per offrire tranquillità alle pazienti fornendo loro maggiori informazioni nelle prime fasi della gravidanza e rendendo più semplice per i medici formulare diagnosi sicure.

Pensati per voi: Strumenti potenti ed ergonomici, in grado di fornire immagini di alta qualità semplificando i processi e riducendo i tempi di esecuzione degli esami, per consentire ai medici di concentrarsi su ciò che è più importante: i pazienti.

Al vostro fianco oggi e in futuro: Philips lavora da 30 anni al fianco dei medici per fornire un'assistenza di alta qualità lungo tutto il percorso terapeutico.