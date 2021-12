IntelliSpace Portal 12

Flusso RM 4D² ³ per cuore e arterie principali

MR CaaS 4D Flow² ³ è una soluzione software di post-elaborazione che consente agli utenti di generare ricostruzioni volumetriche 3D per set di dati RM, finalizzate alla visualizzazione e valutazione del flusso di sangue in strutture cardiovascolari, quali valvole, camere e vasi cardiaci, in base all'imaging cardiovascolare di MR 4D Flow. I principali vantaggi sono la quantificazione del flusso di sangue in pochi clic, una visualizzazione più semplice delle patologie principali dei vasi, come l'aneurisma dell'aorta ascendente, e l'analisi intra-cardiaca con tracciamento automatico della valvola per visualizzare il flusso nelle valvole cardiache. Funzionalità che, come dimostrato di recente, consentono di ridurre i tempi dell'analisi e migliorare l'affidabilità della quantificazione⁴ del flusso valvolare.