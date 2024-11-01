Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.
Migliore qualità delle immagini || Visualizzazione ottimizzata
O-MAR migliora la qualità delle immagini
O-MAR può essere utilizzato per isolare gli effetti di grandi oggetti metallici nei dati dell'immagine, ottenendo così una visualizzazione migliore delle strutture anatomiche nelle zone del corpo in cui sono presenti protesi metalliche.
O-MAR migliora la qualità delle immagini
O-MAR può essere utilizzato per isolare gli effetti di grandi oggetti metallici nei dati dell'immagine, ottenendo così una visualizzazione migliore delle strutture anatomiche nelle zone del corpo in cui sono presenti protesi metalliche.
O-MAR migliora la qualità delle immagini
O-MAR può essere utilizzato per isolare gli effetti di grandi oggetti metallici nei dati dell'immagine, ottenendo così una visualizzazione migliore delle strutture anatomiche nelle zone del corpo in cui sono presenti protesi metalliche.
O-MAR || Tecnica di scansione efficient
Velocità ed efficienza
O-MAR viene applicato ai dati di una singola acquisizione e l'algoritmo è parte integrante del protocollo di scansione, il che rende rapida ed efficiente la procedura di correzione delle immagini.
Velocità ed efficienza
O-MAR viene applicato ai dati di una singola acquisizione e l'algoritmo è parte integrante del protocollo di scansione, il che rende rapida ed efficiente la procedura di correzione delle immagini.
Velocità ed efficienza
O-MAR viene applicato ai dati di una singola acquisizione e l'algoritmo è parte integrante del protocollo di scansione, il che rende rapida ed efficiente la procedura di correzione delle immagini.
Flusso di lavoro per contouring e mar... || Miglioramento del flusso di la
O-MAR migliora il flusso di lavoro per il contornamento e la marcatura del paziente
Il metallo delle protesi ortopediche può causare artefatti che compromettono la visualizzazione dell'anatomia, rendendo molto complesso e laborioso il contouring delle strutture critiche e dei volumi target. O-MAR migliora la visualizzazione delle strutture anatomiche migliorando anche il flusso di lavoro delle attività di contouring di queste strutture che vengono svolte nell'ambito della simulazione e della marcatura del paziente in radioterapia.
O-MAR migliora il flusso di lavoro per il contornamento e la marcatura del paziente
Il metallo delle protesi ortopediche può causare artefatti che compromettono la visualizzazione dell'anatomia, rendendo molto complesso e laborioso il contouring delle strutture critiche e dei volumi target. O-MAR migliora la visualizzazione delle strutture anatomiche migliorando anche il flusso di lavoro delle attività di contouring di queste strutture che vengono svolte nell'ambito della simulazione e della marcatura del paziente in radioterapia.
O-MAR migliora il flusso di lavoro per il contornamento e la marcatura del paziente
Il metallo delle protesi ortopediche può causare artefatti che compromettono la visualizzazione dell'anatomia, rendendo molto complesso e laborioso il contouring delle strutture critiche e dei volumi target. O-MAR migliora la visualizzazione delle strutture anatomiche migliorando anche il flusso di lavoro delle attività di contouring di queste strutture che vengono svolte nell'ambito della simulazione e della marcatura del paziente in radioterapia.
Migliore qualità delle immagini || Visualizzazione ottimizzata
O-MAR || Tecnica di scansione efficient
Flusso di lavoro per contouring e mar... || Miglioramento del flusso di la
Migliore qualità delle immagini || Visualizzazione ottimizzata
O-MAR migliora la qualità delle immagini
O-MAR può essere utilizzato per isolare gli effetti di grandi oggetti metallici nei dati dell'immagine, ottenendo così una visualizzazione migliore delle strutture anatomiche nelle zone del corpo in cui sono presenti protesi metalliche.
O-MAR migliora la qualità delle immagini
O-MAR può essere utilizzato per isolare gli effetti di grandi oggetti metallici nei dati dell'immagine, ottenendo così una visualizzazione migliore delle strutture anatomiche nelle zone del corpo in cui sono presenti protesi metalliche.
O-MAR migliora la qualità delle immagini
O-MAR può essere utilizzato per isolare gli effetti di grandi oggetti metallici nei dati dell'immagine, ottenendo così una visualizzazione migliore delle strutture anatomiche nelle zone del corpo in cui sono presenti protesi metalliche.
O-MAR || Tecnica di scansione efficient
Velocità ed efficienza
O-MAR viene applicato ai dati di una singola acquisizione e l'algoritmo è parte integrante del protocollo di scansione, il che rende rapida ed efficiente la procedura di correzione delle immagini.
Velocità ed efficienza
O-MAR viene applicato ai dati di una singola acquisizione e l'algoritmo è parte integrante del protocollo di scansione, il che rende rapida ed efficiente la procedura di correzione delle immagini.
Velocità ed efficienza
O-MAR viene applicato ai dati di una singola acquisizione e l'algoritmo è parte integrante del protocollo di scansione, il che rende rapida ed efficiente la procedura di correzione delle immagini.
Flusso di lavoro per contouring e mar... || Miglioramento del flusso di la
O-MAR migliora il flusso di lavoro per il contornamento e la marcatura del paziente
Il metallo delle protesi ortopediche può causare artefatti che compromettono la visualizzazione dell'anatomia, rendendo molto complesso e laborioso il contouring delle strutture critiche e dei volumi target. O-MAR migliora la visualizzazione delle strutture anatomiche migliorando anche il flusso di lavoro delle attività di contouring di queste strutture che vengono svolte nell'ambito della simulazione e della marcatura del paziente in radioterapia.
O-MAR migliora il flusso di lavoro per il contornamento e la marcatura del paziente
Il metallo delle protesi ortopediche può causare artefatti che compromettono la visualizzazione dell'anatomia, rendendo molto complesso e laborioso il contouring delle strutture critiche e dei volumi target. O-MAR migliora la visualizzazione delle strutture anatomiche migliorando anche il flusso di lavoro delle attività di contouring di queste strutture che vengono svolte nell'ambito della simulazione e della marcatura del paziente in radioterapia.
O-MAR migliora il flusso di lavoro per il contornamento e la marcatura del paziente
Il metallo delle protesi ortopediche può causare artefatti che compromettono la visualizzazione dell'anatomia, rendendo molto complesso e laborioso il contouring delle strutture critiche e dei volumi target. O-MAR migliora la visualizzazione delle strutture anatomiche migliorando anche il flusso di lavoro delle attività di contouring di queste strutture che vengono svolte nell'ambito della simulazione e della marcatura del paziente in radioterapia.
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
Sei un operatore sanitario?
Campo obbligatorio
Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.