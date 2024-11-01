O-MAR migliora il flusso di lavoro per il contornamento e la marcatura del paziente

Il metallo delle protesi ortopediche può causare artefatti che compromettono la visualizzazione dell'anatomia, rendendo molto complesso e laborioso il contouring delle strutture critiche e dei volumi target. O-MAR migliora la visualizzazione delle strutture anatomiche migliorando anche il flusso di lavoro delle attività di contouring di queste strutture che vengono svolte nell'ambito della simulazione e della marcatura del paziente in radioterapia.