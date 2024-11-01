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O-MAR

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O-MAR contribuisce a migliorare la visualizzazione dell'anatomia riducendo gli artefatti legati all'indurimento del fascio, alla bassa statistica e alle striature causate dalla presenza di metallo.

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Caratteristiche
Migliore qualità delle immagini || Visualizzazione ottimizzata

O-MAR migliora la qualità delle immagini

O-MAR può essere utilizzato per isolare gli effetti di grandi oggetti metallici nei dati dell'immagine, ottenendo così una visualizzazione migliore delle strutture anatomiche nelle zone del corpo in cui sono presenti protesi metalliche.

O-MAR migliora la qualità delle immagini

O-MAR può essere utilizzato per isolare gli effetti di grandi oggetti metallici nei dati dell'immagine, ottenendo così una visualizzazione migliore delle strutture anatomiche nelle zone del corpo in cui sono presenti protesi metalliche.

O-MAR migliora la qualità delle immagini

O-MAR può essere utilizzato per isolare gli effetti di grandi oggetti metallici nei dati dell'immagine, ottenendo così una visualizzazione migliore delle strutture anatomiche nelle zone del corpo in cui sono presenti protesi metalliche.
O-MAR || Tecnica di scansione efficient

Velocità ed efficienza

O-MAR viene applicato ai dati di una singola acquisizione e l'algoritmo è parte integrante del protocollo di scansione, il che rende rapida ed efficiente la procedura di correzione delle immagini.

Velocità ed efficienza

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Velocità ed efficienza

O-MAR viene applicato ai dati di una singola acquisizione e l'algoritmo è parte integrante del protocollo di scansione, il che rende rapida ed efficiente la procedura di correzione delle immagini.
Flusso di lavoro per contouring e mar... || Miglioramento del flusso di la

O-MAR migliora il flusso di lavoro per il contornamento e la marcatura del paziente

Il metallo delle protesi ortopediche può causare artefatti che compromettono la visualizzazione dell'anatomia, rendendo molto complesso e laborioso il contouring delle strutture critiche e dei volumi target. O-MAR migliora la visualizzazione delle strutture anatomiche migliorando anche il flusso di lavoro delle attività di contouring di queste strutture che vengono svolte nell'ambito della simulazione e della marcatura del paziente in radioterapia.

O-MAR migliora il flusso di lavoro per il contornamento e la marcatura del paziente

Il metallo delle protesi ortopediche può causare artefatti che compromettono la visualizzazione dell'anatomia, rendendo molto complesso e laborioso il contouring delle strutture critiche e dei volumi target. O-MAR migliora la visualizzazione delle strutture anatomiche migliorando anche il flusso di lavoro delle attività di contouring di queste strutture che vengono svolte nell'ambito della simulazione e della marcatura del paziente in radioterapia.

O-MAR migliora il flusso di lavoro per il contornamento e la marcatura del paziente

Il metallo delle protesi ortopediche può causare artefatti che compromettono la visualizzazione dell'anatomia, rendendo molto complesso e laborioso il contouring delle strutture critiche e dei volumi target. O-MAR migliora la visualizzazione delle strutture anatomiche migliorando anche il flusso di lavoro delle attività di contouring di queste strutture che vengono svolte nell'ambito della simulazione e della marcatura del paziente in radioterapia.
  • Migliore qualità delle immagini || Visualizzazione ottimizzata
  • O-MAR || Tecnica di scansione efficient
  • Flusso di lavoro per contouring e mar... || Miglioramento del flusso di la
Vedi tutte le caratteristiche
Migliore qualità delle immagini || Visualizzazione ottimizzata

O-MAR migliora la qualità delle immagini

O-MAR può essere utilizzato per isolare gli effetti di grandi oggetti metallici nei dati dell'immagine, ottenendo così una visualizzazione migliore delle strutture anatomiche nelle zone del corpo in cui sono presenti protesi metalliche.

O-MAR migliora la qualità delle immagini

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O-MAR migliora la qualità delle immagini

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O-MAR || Tecnica di scansione efficient

Velocità ed efficienza

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O-MAR migliora il flusso di lavoro per il contornamento e la marcatura del paziente

Il metallo delle protesi ortopediche può causare artefatti che compromettono la visualizzazione dell'anatomia, rendendo molto complesso e laborioso il contouring delle strutture critiche e dei volumi target. O-MAR migliora la visualizzazione delle strutture anatomiche migliorando anche il flusso di lavoro delle attività di contouring di queste strutture che vengono svolte nell'ambito della simulazione e della marcatura del paziente in radioterapia.

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O-MAR migliora il flusso di lavoro per il contornamento e la marcatura del paziente

Il metallo delle protesi ortopediche può causare artefatti che compromettono la visualizzazione dell'anatomia, rendendo molto complesso e laborioso il contouring delle strutture critiche e dei volumi target. O-MAR migliora la visualizzazione delle strutture anatomiche migliorando anche il flusso di lavoro delle attività di contouring di queste strutture che vengono svolte nell'ambito della simulazione e della marcatura del paziente in radioterapia.

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