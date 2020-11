L'esperienza dell'allattamento

Partecipa adesso!

La campagna Philips Avent "Laying the best foundation for a healthy start in life" di quest'anno è incentrata sul fornire alle mamme tutte le conoscenze necessaire per preparare e stabilizzare l'allattamento al seno in modo che possano godere di questa esperienza e protrarla per un tempo maggiore.

Una ricerca condotta di recente dalla European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI)1 ha dimostrato che le mamme, ripensando alla propria esperienza di allattamento, avrebbero desiderato possedere maggiori conoscenze sui vantaggi dell'allattamento al seno.

Voi potete fare la vostra parte e fornire alle mamme le giuste conoscenze per permettere loro di gettare le migliori basi verso una vita sana.

Sono disponibili poster rivolti ai clienti che forniscono indicazioni sui vantaggi dell'allattamento al seno e su quale sia la preparazione migliore all'allattamento.

Sono disponibili inoltre materiali di supporto per i genitori che possono essere di aiuto per guidare le mamme nella stabilizzazione dell'allattamento.