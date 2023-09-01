Scegli la tranquillità che desideri

Ogni modello di veicolo è diverso; nella maggior parte dei casi non è necessario un adattatore Philips CANbus quando si passa alle lampadine LED retrofit! Per sapere se è necessario un adattatore Philips CANbus per il proprio modello di veicolo, visita il sito Web Philips e controllare il nostro elenco di compatibilità più recente.