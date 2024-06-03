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Accessories for LED upgradeAnelli adattatori tipo V

LUM11022X2/10

11022X2

LUM11022X2

Posizionamento preciso e facile installazione

Per installare in modo sicuro le lampade LED sul veicolo, potrebbero essere necessari adattatori specifici per il modello. Gli anelli adattatori Philips assicurano che le lampade LED Philips H7 rimangano ben fissate al veicolo.

Vedi tutti i vantaggi

Installazione semplice di HL [≈H7], H7-LED

Posizionamento preciso e facile installazione

  • Anelli adattatori tipo V

  • Confezione da: 2 anelli adattatori

  • Per HL [≈H7], H7-LED

  • Applicabile ai motocicli da 12 V

Trovare l'anello adattatore specifico per il proprio veicolo

Le lampade LED* Philips HL [H7], H7 sono adatte per la maggior parte dei modelli di auto, ma alcune potrebbero richiedere anelli adattatori per garantire un'installazione sicura. Per scoprire se sono necessari anelli adattatori aggiuntivi quando si installano fari anteriori LED sul proprio motociclo, consultare i nostri elenchi di compatibilità Philips**.

Facile da installare

Gli anelli adattatori LED Philips sono facili da installare e garantiscono un fissaggio perfetto e sicuro delle lampade LED H7 ai fari del veicolo. Per ulteriori informazioni su come installare gli anelli adattatori, consultare la sezione del manuale dell'utente nella pagina di assistenza Philips**.

Materiale resistente per prestazioni durature

Gli anelli adattatori LED Philips sono realizzati in materiali resistenti e possono resistere alle sollecitazioni fisiche e termiche dell'uso in ambito automobilistico. Vengono testati da anni nelle condizioni più difficili per ottenere prestazioni esclusive delle nostre lampade LED* Philips HL [H7], H7.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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Esclusioni di responsabilità

  1. Compatible with Philips HL [≈H7], H7-LED bulbs. It is your responsibility to ensure that the use of retrofit LED lamps complies with applicable local legal requirements.

  2. Disponibile sul sito philips.com/LEDcompatibility-check. Tenere presente che l'approvazione per la circolazione su strada della serie Philips Ultinon Pro6000 è valida solo se viene installata con gli accessori originali Philips, dove richiesto. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo Philips.com/roadlegalLED

  3. Per i dettagli, visita il sito Web Philips.com/AutomotiveSupport