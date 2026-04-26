Più di 3 anni fa' ho acquistato questo rasoio mentre era in una offerta, ho subito colto l'occasione! - CONFEZIONE: All'interno si trova il rasoio, l'accessorio allungabile per la schiena, caricabatterie, 3 accessori di taglio 3mm 5mm 7mm, libretti istruzioni. - QUALITA': Il rasoio ha una buona qualità dei materiali, buona robustezza e un bel design con colore nero e argento. Anche l'accessorio per la schiena ha una buona qualità dei materiali. Ottima impugnatura con antiscivolo. - FUNZIONAMENTO: Il rasoio ha una buona potenza, purtroppo non si può ne aumentare o diminuire, ma solo un tasto on/off e senza un led di funzionamento o accensione. Non è rumoroso e nemmeno troppa vibrazione come accade in altri rasoi. Si surriscalda un po' mentre è in funzione. - AUTONOMIA: Ha un ottima autonomia della batteria (tecnologia a Litio) che arriva tranquillamente a 60min di utilizzo o forse anche 5min di più. Ricarica la batteria abbastanza veloce, ci sta circa 1h e non si surriscalda molto. Ha un led che indica lo stato della batteria (verde lampeggiante in carica, verde fisso carica completa, rosso lampeggiante in funzione indica batteria scarica 5/10min rimanenti). - DEPILAZIONE: Questo rasoio riesce perfettamente a tagliare tutti i peli o accorciarli con uno dei tre rifinitori. Non irrita per nulla ne la pelle diventa rossa, veramente ottimo! Vi consiglio di pulire la testina o l'accessorio che accorcia il pelo come vedete che si ottura mentre vi depilate, sennò non taglia bene! L'importante anche passare e ripassare più volte per avere una depilazione perfetta! Ho notato che il rasoio fa fatica a depilare le parti delle ascelle o parti con pelle molle. Non ho provato a depilarmi con la schiuma o gel, visto che dichiarato impermeabile wet&dry, ma sicuramente fa il suo meglio. Vi consiglio che ogni parte del corpo che depilate, smontate la testina o l'accessorio rifinitore ed entrambi li lavate con acqua e sapone per avere una maggiore igiene e nessuna irritazione. E' un ottimo rasoio, costa poco e fa quel che deve = DEPILARE IL CORPO. Acquisto consigliato!