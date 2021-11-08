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Cavo USB

CP1788

Cavo USB per la ricarica dei dispositivi

Un cavo USB per caricare comodamente il tuo dispositivo tramite porte USB. Compatibile solo con dispositivi con ricarica USB.

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Cavo USB per la ricarica dei dispositivi

  • Compatibile solo con dispositivi con ricarica USB

  • Nero

  • Lunghezza cavo: 92 cm

  • 2 pin

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