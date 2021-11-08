Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
CP1788
Cavo USB per la ricarica dei dispositivi
Un cavo USB per caricare comodamente il tuo dispositivo tramite porte USB. Compatibile solo con dispositivi con ricarica USB.
S8830/54
XP502/03
XP521/03
XP9407/37
QP2725/65
QI1864/65
BRE708/00
BRE709/00
BRE718/00
BRE719/00
Compatibile solo con dispositivi con ricarica USB
Nero
Lunghezza cavo: 92 cm
2 pin
Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di una rinfrescata e non è mai stato così facile farlo come grazie ai ricambi Philips. Il tutto con la qualità garantita da Philips.