Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Utilizzo Wet & Dry
Per gambe e corpo
Epilazione efficace
5 accessori in totale
Libera dalla routine di rimozione dei peli. Non dovrai più attendere che i peli ricrescano: rimuove i peli 3 volte più corti rispetto alla ceretta.
Il primo epilatore al mondo dotato di ProGuide con visibilità a 360° per risultati precisi e delicati. ProGuide perfeziona l'angolo di epilazione di 75° per risultati ottimali e mantiene la pelle tesa per un maggiore comfort. La luce LED a 360° ti aiuta a individuare e rimuovere più peli.
Risultati efficienti e rapidi con la tecnologia Double Action. Cattura anche i peli più corti con le pinzette in ceramica. Afferra e rimuove i peli con una lunghezza minima di 0,5 mm. Non è necessario premere. Basta semplicemente scorrere. La luce LED integrata assicura che nessun pelo ti sfugga. Completa il trattamento in meno di 6 minuti su entrambe le gambe.
4.7
su 5
194
Recensioni
99%
di utenti consiglia questo prodotto
Princi24
04/04/2026
Italia
Parte della promozione
Epilazione senza stress? La mia prova
Quando ho ricevuto l'epilatore, la prima cosa che mi ha colpito è stato il design compatto ed elegante, con un'impugnatura ergonomica che lo rende facile da maneggiare anche nelle zone più delicate. Il pacco includeva testina principale, cappucci per zone sensibili e pettine rifinitore, il tutto ben organizzato nella confezione.La funzione Wet & Dry è davvero comoda: usarlo sotto la doccia riduce sensibilmente il dolore e rende il movimento più fluido.
Pro
Pelle liscia per settimane, uso wet più confortevole, accessori versatili per varie zone, facile da pulire
Contro
Leggermente rumoroso
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Epilator Series 9000 BRE719/00 Epilatore senza filo; Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Epilator Series 9000 BRE719/00 Epilatore senza filo; Wet & Dry
Lunare2018
24/03/2026
Italia
Parte della promozione
Ottimo prodotto funzionale ed efficiente
Il prodotto è funzionale per molti motivi: facile da ricaricare e da impugnare, facilissimo da pulire e comodo da portare per usarlo fuori casa. Cambiare le varie testine è facile ed intuitivo. Usarlo poi nelle varie zone del corpo è efficace e i peli ricrescono dopo un po' di tempo, inoltre grazie all'apposita testina, puoi effettuare anche uno "scrub" sulla pelle, in modo da preparla meglio alla rasatura.
Pro
Facile da ricaricare, usare e portare fuori casa. Efficace e funzionale
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Epilator Series 9000 BRE719/00 Epilatore senza filo; Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Epilator Series 9000 BRE719/00 Epilatore senza filo; Wet & Dry
Selenella
22/03/2026
Italia
Parte della promozione
Un alleato completo per la cura del corpo
Ho avuto modo di provare il nuovo epilatore Serie 9000 di Philips e devo dire che è stata una sorpresa davvero positiva, sotto diversi aspetti. La prima cosa che mi ha colpita è l’efficacia: riesce a catturare anche i peli più corti con una precisione notevole, lasciando la pelle liscia davvero a lungo. Posso confermare che la promessa delle settimane senza pensieri è realistica — nel mio caso, ho avuto una ricrescita molto più lenta rispetto ad altri epilatori provati in passato. Un altro punto forte è sicuramente la tecnologia ProGuide con luce integrata a 360°. Sembra una cosa “in più”, ma in realtà fa davvero la differenza: aiuta tantissimo a non perdere neanche un pelo, soprattutto nelle zone più difficili. Il risultato è più uniforme e si evitano quei fastidiosi ritocchi continui. Dal punto di vista del comfort, l’ho trovato molto delicato sulla pelle. Non ho sentito praticamente nulla, quindi è adatto per chi è particolarmente sensibile al dolore. Dopo l’utilizzo la pelle risulta meno arrossata e più morbida, soprattutto se si utilizzano gli accessori inclusi per la cura del corpo. Parlando proprio degli accessori: questo non è un semplice epilatore, ma un vero e proprio set completo. Ho apprezzato molto le testine per la rifinitura e per le zone sensibili, oltre alla possibilità di esfoliare la pelle. Questo lo rende perfetto per una routine completa, senza bisogno di altri strumenti. Altro grande vantaggio è il fatto che sia completamente impermeabile: poterlo usare sotto la doccia cambia davvero l’esperienza, rendendola più pratica e anche meno fastidiosa. Inoltre, la batteria dura parecchio (circa un’ora di utilizzo), quindi non c’è l’ansia di doverlo ricaricare continuamente, e il fatto che sia senza filo lo rende ancora più comodo. A livello di design è elegante e maneggevole, facile da usare anche nelle zone meno comode. Si vede che è un prodotto pensato per essere pratico, oltre che efficace. Il prezzo è assolutamente adeguato, considerando la qualità, le prestazioni e il fatto che sostituisce più dispositivi in uno, lo considero un investimento valido nel tempo. In conclusione, è un epilatore che consiglio senza esitazioni a chi cerca un risultato professionale a casa, con più comfort e praticità. Non è solo un epilatore, ma un vero alleato per la cura del corpo. Ho allegato anche alcune foto riguardanti la mia esperienza con questo magnifico epilatore.
Pro
Senza filo, nessun dolore, impermeabile e preciso
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Epilator Series 9000 BRE719/00 Epilatore senza filo; Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Epilator Series 9000 BRE719/00 Epilatore senza filo; Wet & Dry
Rispetto a senza ProGuide.
2 anni di garanzia.