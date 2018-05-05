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SatinShave AdvancedLamina di rasatura

CP0634

1 testina di rasatura

Questa lamina di rasatura è la barriera protettiva tra la pelle e le lame del rasoio. Per una rasatura accurata e sicura e una pelle morbida e liscia.

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Verifica la compatibilità di seguito

1 testina di rasatura

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  • Satinelle

  • SatinShave

  • Rasoio da donna Serie 6000, 8000

  • Bianco

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