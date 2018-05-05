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CP0634
1 testina di rasatura
Questa lamina di rasatura è la barriera protettiva tra la pelle e le lame del rasoio. Per una rasatura accurata e sicura e una pelle morbida e liscia.
BRE709/00
BRE718/00
BRE719/00
BRE728/00
BRE729/00
BRE749/00
BRL127/00
BRL129/00
BRL138/00
BRL149/00
Rasoio da donna
Satinelle
SatinShave
Rasoio da donna Serie 6000, 8000
Bianco
Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di una rinfrescata e non è mai stato così facile farlo come grazie ai ricambi Philips. Il tutto con la qualità garantita da Philips.