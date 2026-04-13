ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Rasatura delicata e precisa. Anche nelle zone sensibili.
  • Rasatura delicata e precisa. Anche nelle zone sensibili.
  • Rasatura delicata e precisa. Anche nelle zone sensibili.
  • Rasatura delicata e precisa. Anche nelle zone sensibili.
  • Rasatura delicata e precisa. Anche nelle zone sensibili.
  • Rasatura delicata e precisa. Anche nelle zone sensibili.
  • Rasatura delicata e precisa. Anche nelle zone sensibili.
  • Rasatura delicata e precisa. Anche nelle zone sensibili.

Lady Shaver Series 6000Rasoio senza filo Wet & Dry

BRL138/00

4.4
| (866) Recensioni | 92% di utenti consiglia questo prodotto
Rasatura delicata e precisa. Anche nelle zone sensibili.
Scopri una rasatura delicata, veloce e confortevole. Rade i peli fino a 0,2 mm di precisione. La vita è troppo frenetica per complicate routine di rasatura: goditi una rasatura senza sforzo e su misura per te, e dona comfort alla tua pelle. Testato dermatologicamente.
Vedi tutti i vantaggi

Raditi delicatamente. Prenditi cura di te. Prendersi cura di sé non è egoismo.

Rasatura delicata e precisa. Anche nelle zone sensibili.

  • Utilizzo Wet & Dry

  • Per gambe, corpo e zona bikini

  • +4 accessori

  • Fino a 80 minuti di autonomia

Rimuove i peli con una lunghezza minima di 0,2 mm per una rasatura delicata e precisa.

Rimuove i peli con una lunghezza minima di 0,2 mm per una rasatura delicata e precisa.

Sistema a 3 lame per una rasatura confortevole e delicata, che previene tagli e irritazioni. Dotato di punte di rifinitura su entrambi i lati per pre-tagliare i peli. La lamina di rasatura con aperture a forma di diamante è progettata per radere i peli pre-tagliati in un solo passaggio.

Meno bruciore, meno arrossamenti, più comfort per la pelle.**

Meno bruciore, meno arrossamenti, più comfort per la pelle.**

Dì addio a irritazioni e arrossamenti causati dal rasoio: l'80% delle donne ha riscontrato una pelle liscia e senza irritazioni dopo l'uso.** Dermatologicamente testato su pelli sensibili.

Utilizzalo su pelle bagnata sotto la doccia o su pelle asciuga quando sei in viaggio.

Utilizzalo su pelle bagnata sotto la doccia o su pelle asciuga quando sei in viaggio.

Si adatta perfettamente alla tua routine, sia sotto la doccia che in viaggio. A te la scelta.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.4

su 5

866

Recensioni

92%

di utenti consiglia questo prodotto

13/04/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

TOP

SUPER SERI - PRODOTTO ECCELLENTE - SERIETA' DELLA SOCIETA'

Questa revisione è stata effettuata per Lady Shaver Series 8000 BRL159/00 Rasoio senza filo Wet & Dry

Questa revisione è stata effettuata per Lady Shaver Series 8000 BRL159/00 Rasoio senza filo Wet & Dry

19/01/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

È perfetto!

Il rasoio è perfetto , funziona una meraviglia , lasciarla pelle liscissima , e poi con la luce integrata faccio anche meno fatica , il miglior acquisto di sempre. Lo straconsiglio !

Pro

Funziona alla grande .

Contro

Alle volte devi ripassarlo sulla stessa zona per tagliare il pelo ma niente di che .

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Lady Shaver Series 8000 BRL159/00 Rasoio senza filo Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Lady Shaver Series 8000 BRL159/00 Rasoio senza filo Wet & Dry

04/12/2025

Italia

Italia

Da avere!

Il rasoio Lady Shaver wet&dry è l alleato perfetto per la depilazione del corpo! Utilissimo sotto la doccia, rende la pelle liscissima subito alla prima passata, si pulisce facilmente e non è pericoloso a contatto con l acqua. Il design poi è davvero bello, lineare e super aesthetic.

Pro

Bellissimo e maneggevole

Contro

Nulla

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Lady Shaver Series 8000 BRL159/00 Rasoio senza filo Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Lady Shaver Series 8000 BRL159/00 Rasoio senza filo Wet & Dry

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Il 76,2% conferma, iHUT Paesi Bassi, n=42, 2025.

  2. Rispetto agli attuali rasoi da donna, HUT Germania N=49, 2021.

  3. 2 anni di garanzia.