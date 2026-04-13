Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Utilizzo Wet & Dry
Per gambe, corpo e zona bikini
+4 accessori
Fino a 80 minuti di autonomia
Sistema a 3 lame per una rasatura confortevole e delicata, che previene tagli e irritazioni. Dotato di punte di rifinitura su entrambi i lati per pre-tagliare i peli. La lamina di rasatura con aperture a forma di diamante è progettata per radere i peli pre-tagliati in un solo passaggio.
Dì addio a irritazioni e arrossamenti causati dal rasoio: l'80% delle donne ha riscontrato una pelle liscia e senza irritazioni dopo l'uso.** Dermatologicamente testato su pelli sensibili.
Si adatta perfettamente alla tua routine, sia sotto la doccia che in viaggio. A te la scelta.
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4.4
su 5
866
Recensioni
92%
di utenti consiglia questo prodotto
mcrissss
13/04/2026
Italia
Compratore verificato
TOP
SUPER SERI - PRODOTTO ECCELLENTE - SERIETA' DELLA SOCIETA'
Questa revisione è stata effettuata per Lady Shaver Series 8000 BRL159/00 Rasoio senza filo Wet & Dry
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Cri12
19/01/2026
Italia
Compratore verificato
È perfetto!
Il rasoio è perfetto , funziona una meraviglia , lasciarla pelle liscissima , e poi con la luce integrata faccio anche meno fatica , il miglior acquisto di sempre. Lo straconsiglio !
Pro
Funziona alla grande .
Contro
Alle volte devi ripassarlo sulla stessa zona per tagliare il pelo ma niente di che .
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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therealmikachu
04/12/2025
Italia
Da avere!
Il rasoio Lady Shaver wet&dry è l alleato perfetto per la depilazione del corpo! Utilissimo sotto la doccia, rende la pelle liscissima subito alla prima passata, si pulisce facilmente e non è pericoloso a contatto con l acqua. Il design poi è davvero bello, lineare e super aesthetic.
Pro
Bellissimo e maneggevole
Contro
Nulla
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lady Shaver Series 8000 BRL159/00 Rasoio senza filo Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
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Il 76,2% conferma, iHUT Paesi Bassi, n=42, 2025.
Rispetto agli attuali rasoi da donna, HUT Germania N=49, 2021.
2 anni di garanzia.