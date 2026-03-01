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BRE728/00
Hi Smooth: cura del corpo versatile e delicata.
Il nostro epilatore più efficace per una pelle più liscia. Ti presentiamo il primo epilatore al mondo dotato di ProGuide con visibilità a 360° per risultati precisi e delicati. Più di un epilatore: il tuo set completo per la rimozione dei peli e la cura del corpo.Scopri tutti i vantaggi
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Epilatore senza filo; Wet & Dry
totale
recurring payment
Libera dalla routine di rimozione dei peli. Non dovrai più attendere che i peli ricrescano: rimuove i peli 3 volte più corti rispetto alla ceretta.
Il primo epilatore al mondo dotato di ProGuide con visibilità a 360° per risultati precisi e delicati. ProGuide perfeziona l'angolo di epilazione di 75° per risultati ottimali e mantiene la pelle tesa per un maggiore comfort. La luce LED a 360° ti aiuta a individuare e rimuovere più peli.
Risultati efficienti e rapidi con la tecnologia Double Action. Cattura anche i peli più corti con le pinzette in ceramica. Afferra e rimuove i peli con una lunghezza minima di 0,5 mm. Non è necessario premere. Basta semplicemente scorrere. La luce LED integrata assicura che nessun pelo ti sfugga. Completa il trattamento in meno di 6 minuti su entrambe le gambe.
Goditi la doccia e i momenti dedicati alla cura personale direttamente a casa tua: dalla rimozione dei peli alla cura del corpo.
Dalla doccia al lavandino: scegli tra un'epilazione su pelle asciutta o bagnata, in base alle esigenze. L'acqua calda rilassa la pelle e rende il trattamento più confortevole. L'impugnatura con motivi antiscivolo garantisce una migliore presa sotto la doccia.
Esfolia delicatamente per levigare la pelle e aiutare a prevenire i peli incarniti, con meno sforzo rispetto alla sola esfoliazione manuale.
La lima rotante per pedicure garantisce una pelle liscia dal tallone alla punta in soli 5 minuti.
Rimane carico per 60 minuti con una sola ricarica. Nessuna interruzione e nessun cavo che ti ostacoli: raggiungi ogni punto senza sforzo. Il nuovo design presenta una finitura opaca e motivi antiscivolo per una migliore presa sotto la doccia.
Un acquisto unico che dura anni.
Completa la tua routine di epilazione delle zone sensibili con la testina di rasatura aggiuntiva e il pettine di precisione. Previene tagli e irritazioni.
Radi e rifinisci con sicurezza: personalizza la tua routine per la zona bikini con la testina di precisione e il pettine inclusi.
Accessori
Assorbimento
Specifiche tecniche
Caratteristiche
Facilità d'uso
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