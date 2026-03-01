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    • Hi Smooth: cura del corpo versatile e delicata. Hi Smooth: cura del corpo versatile e delicata. Hi Smooth: cura del corpo versatile e delicata.

      Epilator Series 9000 Epilatore senza filo; Wet & Dry

      BRE728/00

      Punteggio complessivo / 5
      • Recensioni Recensioni

      Hi Smooth: cura del corpo versatile e delicata.

      Il nostro epilatore più efficace per una pelle più liscia. Ti presentiamo il primo epilatore al mondo dotato di ProGuide con visibilità a 360° per risultati precisi e delicati. Più di un epilatore: il tuo set completo per la rimozione dei peli e la cura del corpo.

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      Epilator Series 9000
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      Epilator Series 9000

      Epilatore senza filo; Wet & Dry

      totale

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      Hi Smooth: cura del corpo versatile e delicata.

      Libera dalla routine di rimozione dei peli fino a 4 settimane.

      • Utilizzo Wet & Dry
      • Per gambe, corpo, zona bikini e piedi
      • Più di un epilatore
      • 9 accessori in totale
      Pelle liscia fino a 4 settimane

      Pelle liscia fino a 4 settimane

      Libera dalla routine di rimozione dei peli. Non dovrai più attendere che i peli ricrescano: rimuove i peli 3 volte più corti rispetto alla ceretta.

      ProGuide: meno dolore, più comfort per la pelle*

      ProGuide: meno dolore, più comfort per la pelle*

      Il primo epilatore al mondo dotato di ProGuide con visibilità a 360° per risultati precisi e delicati. ProGuide perfeziona l'angolo di epilazione di 75° per risultati ottimali e mantiene la pelle tesa per un maggiore comfort. La luce LED a 360° ti aiuta a individuare e rimuovere più peli.

      Efficiente e veloce: illumina, osserva, cattura.

      Efficiente e veloce: illumina, osserva, cattura.

      Risultati efficienti e rapidi con la tecnologia Double Action. Cattura anche i peli più corti con le pinzette in ceramica. Afferra e rimuove i peli con una lunghezza minima di 0,5 mm. Non è necessario premere. Basta semplicemente scorrere. La luce LED integrata assicura che nessun pelo ti sfugga. Completa il trattamento in meno di 6 minuti su entrambe le gambe.

      Più di un epilatore: Hi body care.

      Più di un epilatore: Hi body care.

      Goditi la doccia e i momenti dedicati alla cura personale direttamente a casa tua: dalla rimozione dei peli alla cura del corpo.

      Totalmente impermeabile sotto la doccia

      Totalmente impermeabile sotto la doccia

      Dalla doccia al lavandino: scegli tra un'epilazione su pelle asciutta o bagnata, in base alle esigenze. L'acqua calda rilassa la pelle e rende il trattamento più confortevole. L'impugnatura con motivi antiscivolo garantisce una migliore presa sotto la doccia.

      L'esfoliazione aiuta a rivelare una pelle più morbida

      L'esfoliazione aiuta a rivelare una pelle più morbida

      Esfolia delicatamente per levigare la pelle e aiutare a prevenire i peli incarniti, con meno sforzo rispetto alla sola esfoliazione manuale.

      Piedi lisci in pochi minuti

      Piedi lisci in pochi minuti

      La lima rotante per pedicure garantisce una pelle liscia dal tallone alla punta in soli 5 minuti.

      Senza sforzo. 60 minuti con una sola ricarica. Senza fili.

      Senza sforzo. 60 minuti con una sola ricarica. Senza fili.

      Rimane carico per 60 minuti con una sola ricarica. Nessuna interruzione e nessun cavo che ti ostacoli: raggiungi ogni punto senza sforzo. Il nuovo design presenta una finitura opaca e motivi antiscivolo per una migliore presa sotto la doccia.

      Acquistalo una volta. Usalo per anni**

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      Un acquisto unico che dura anni.

      Rasatura delicata sulle zone sensibili.

      Completa la tua routine di epilazione delle zone sensibili con la testina di rasatura aggiuntiva e il pettine di precisione. Previene tagli e irritazioni.

      La sicurezza inizia qui: radi e rifinisci come desideri

      Radi e rifinisci con sicurezza: personalizza la tua routine per la zona bikini con la testina di precisione e il pettine inclusi.

      Specifiche tecniche

      • Accessori

        Custodia
        Spazzola esfoliante corpo
        Testina per rifinire zona bikini
        Pettine rifinitore per zona bikini
        Pettine di rifinitura
        Testina dell'epilatore
        ProGuide
        Testina pedicure
        Testina di rasatura

      • Assorbimento

        Carica
        3 ore
        Tipo di batteria
        ioni di Litio
        Ricarica rapida
        Durata batteria
        60 minuti

      • Specifiche tecniche

        Tensione
        5 V / 1,5 A
        Numero di pinzette
        32
        Cavo USB-A
        1 velocità di epilazione
        64.000 al minuto
        2 velocità di epilazione
        70.400 al minuto
        Alimentatore
        No

      • Caratteristiche

        Impostazioni di velocità
        2

      • Facilità d'uso

        Senza filo
        Utilizzo Wet & Dry
        Spia LED

      Badge-D2C

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      • Rispetto a senza ProGuide.
      • *2 anni di garanzia.

      Etichetta ambientale

      identificazione del materiale

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