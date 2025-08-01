Termini di ricerca
BRL129/00
Rifinitura precisa anche nelle zone difficili.
Il nostro rasoio da donna più esclusivo con testina flessibile e luce LED. Testato dermatologicamente. Progettato per la massima delicatezza, scorre perfettamente lungo le curve per una rasatura precisa. Perché ti meriti un'esperienza tutt'altro che ordinaria.Scopri tutti i vantaggi
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Rasoio senza filo Wet & Dry
Sistema a 3 lame con testina flessibile per una rasatura precisa e delicata, che previene tagli e irritazioni. Dotato di punte di rifinitura su entrambi i lati per pre-tagliare i peli. La lamina di rasatura con aperture a forma di diamante è progettata per radere i peli pre-tagliati in un solo passaggio.
Ti presentiamo il nostro primo rasoio da donna Philips dotato di testina flessibile e progettato per le tue curve.*** La testina flessibile scorre perfettamente lungo le curve del corpo per una rasatura precisa e accurata. Punti difficili da raggiungere? Nessun problema. Si muove seguendo i contorni del corpo e una spia LED aiuta a individuare ogni pelo. Personalizza la rasatura con le due impostazioni di velocità per un maggiore controllo su velocità e intensità di epilazione.
Perché la tua pelle merita un trattamento speciale. Il nuovo rasoio da donna con spia LED integrata cattura ogni singolo pelo.
Dì addio a irritazioni e arrossamenti causati dal rasoio: l'80% delle donne ha riscontrato una pelle liscia e senza irritazioni dopo l'uso.** Dermatologicamente testato su pelli sensibili.
Si adatta perfettamente alla tua routine, sia sotto la doccia che in viaggio. A te la scelta.
Progettato per seguire la crescita dei peli. Rasatura in entrambe le direzioni: su, giù, fatto. Nessun filo che ti ostacola: raggiungi senza sforzo ogni punto, dalle ascelle alle gambe e persino le dita dei piedi. Fino a 100 minuti di autonomia con una sola ricarica. Senza interruzioni.
Dove la tecnologia incontra il benessere, per una pelle incredibilmente bella da vedere e da toccare. Progettato per la massima delicatezza, pensato per prendersi cura della tua pelle: perché meriti un'esperienza straordinaria.
Parti in plastica realizzate con >55% di plastica riciclata, confezione in carta e adattatore non incluso nella scatola. Un prodotto unico che durerà per anni a venire.**** Una lamina di rasatura, un anno intero di epilazione senza sforzi.
