Esperienza molto positiva. Si tratta di un rasoio elettrico Wet & Dry, quindi utilizzabile sia sulla pelle asciutta che bagnata, anche sotto la doccia. Fin dalla prima rasatura scorre bene sulla pelle, non tira i peli e non mi ha mai causato irritazioni. Adatto a pelli sensibili, soggetta a rossori e irritazioni. Le testine rotanti seguono bene le linee del viso, e il fatto che siano flessibili aiuta molto nei punti più difficili come la mascella e il mento. Rispetto ad altri rasoi che ho usato in precedenza, questo è più delicato e confortevole. Forse non è precisissimo nei contorni, ma per una rasatura uniforme è veloce e ottimo. Lo uso sia a secco che sotto la doccia, e in entrambi i casi il risultato è sempre pulito. Anche la pulizia del rasoio è semplicissima: basta aprire la testina con un click e sciacquare. La batteria dura molto: con una carica ci faccio tranquillamente una settimana abbondante, e anche se dimentico di ricaricarlo, in 5 minuti di carica riesco a fare comunque una rasatura completa. La presa è comoda, non scivola neanche con le mani bagnate. L’unico vero peccato è che nella confezione non c’è una custodia rigida, solo il copri testina. La testina è un po’ grande, quindi nei punti più stretti come sotto il naso o vicino alle orecchie serve più attenzione. E se hai una barba molto dura o folta, potrebbe volerci qualche passata in più. Nel complesso però posso dire che è un ottimo rasoio: pratico, veloce, comodo sulla pelle e perfetto per chi cerca una rasatura senza troppi pensieri.