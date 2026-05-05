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Rasatura precisa, massima protezione della pelle*
Ottieni una rasatura accurata con una protezione aggiuntiva della pelle ogni giorno. La serie Philips 5000X, dotata di modalità Sensitive e tecnologia SkinIQ, consente di ridurre al minimo le irritazioni per una rasatura più confortevole, soprattutto quando la pelle ha bisogno di cure particolari.
Sensore Power Adapt
Rivestimento protettivo SkinGlide
Testina flessibile a 360°
Il sensore intelligente dei peli del viso rileva la densità dei peli 250 volte al secondo e regola automaticamente la potenza di taglio durante la rasatura. Questo ti consente di ottenere una rasatura delicata e senza sforzo con prestazioni costanti per barba di diverse densità.
Una rasatura più confortevole. Il rivestimento protettivo SkinGlide con 250,000 microsfere per centimetro quadrato migliora la scorrevolezza sulla pelle del 30%**, contribuendo a ridurre l'attrito e le irritazioni cutanee.
Scegli la modalità Sensitive quando la tua pelle ha bisogno di una cura maggiore. È progettato per offrire una rasatura più confortevole durante l'uso quotidiano.
4.7
su 5
27
Recensioni
95%
di utenti consiglia questo prodotto
Paolo Ponzio
05/05/2026
Italia
Compratore verificato
Prodotto buono
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver 5000X series X5006/00 Rasoio elettrico Wet & Dry
Date of Use 2026-04-17
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver 5000X series X5006/00 Rasoio elettrico Wet & Dry
Date of Use 2026-04-17
co.stefano53
10/09/2025
Italia
Compratore verificato
Ottimo equilibrio qualità/prezzo.
Questo rasoio elettrico ha qualcosa di speciale che non avevo mai provato fino ad ora. La rasatura e molto piacevole, addirittura mi è tornata la voglia di radermi. Quel piccolo rumore che si ode quando passi sulla parte non ancora rasata, la scorrevolezza è molto gradevole. Se non hai mai amato un rasoio elettrico questo è il momento.
Pro
Molto conveniente.
Contro
Non c'è nessun contenitore.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver 5000X series X5012/00 Rasoio elettrico Wet & Dry
Date of Use 2024-08-10
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver 5000X series X5012/00 Rasoio elettrico Wet & Dry
Date of Use 2024-08-10
maurizio6
10/08/2025
Italia
Compratore verificato
Rasoio perfetto
Ottimo rasoio, dopo un mese di utiizzo taglia perfettamente.
Questa revisione è stata effettuata per Shaver 5000X series X5006/00 Rasoio elettrico Wet & Dry
Date of Use 2024-07-10
Questa revisione è stata effettuata per Shaver 5000X series X5006/00 Rasoio elettrico Wet & Dry
Date of Use 2024-07-10
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.
Rispetto a Philips serie S3000