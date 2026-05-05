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  • Rasatura precisa, massima protezione della pelle*
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Nuova

Shaver series 5000XRasoio elettrico Wet & Dry

XP521/03

4.7

| (27) Recensioni | 95% di utenti consiglia questo prodotto

Rasatura precisa, massima protezione della pelle*

Ottieni una rasatura accurata con una protezione aggiuntiva della pelle ogni giorno. La serie Philips 5000X, dotata di modalità Sensitive e tecnologia SkinIQ, consente di ridurre al minimo le irritazioni per una rasatura più confortevole, soprattutto quando la pelle ha bisogno di cure particolari.

Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

Con tecnologia SkinIQ

Rasatura precisa, massima protezione della pelle*

  • Sensore Power Adapt

  • Rivestimento protettivo SkinGlide

  • Testina flessibile a 360°

Si adatta alla densità della barba per una rasatura senza sforzo

Si adatta alla densità della barba per una rasatura senza sforzo

Il sensore intelligente dei peli del viso rileva la densità dei peli 250 volte al secondo e regola automaticamente la potenza di taglio durante la rasatura. Questo ti consente di ottenere una rasatura delicata e senza sforzo con prestazioni costanti per barba di diverse densità.

Fino al 30% più scorrevole sulla pelle**

Fino al 30% più scorrevole sulla pelle**

Una rasatura più confortevole. Il rivestimento protettivo SkinGlide con 250,000 microsfere per centimetro quadrato migliora la scorrevolezza sulla pelle del 30%**, contribuendo a ridurre l'attrito e le irritazioni cutanee.

Passa alla modalità Sensitive per una rasatura ancora più confortevole

Passa alla modalità Sensitive per una rasatura ancora più confortevole

Scegli la modalità Sensitive quando la tua pelle ha bisogno di una cura maggiore. È progettato per offrire una rasatura più confortevole durante l'uso quotidiano.

Specifiche tecniche

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4.7

su 5

27

Recensioni

95%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2

05/05/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto buono

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver 5000X series X5006/00 Rasoio elettrico Wet & Dry

Date of Use 2026-04-17

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver 5000X series X5006/00 Rasoio elettrico Wet & Dry

Date of Use 2026-04-17

10/09/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo equilibrio qualità/prezzo.

Questo rasoio elettrico ha qualcosa di speciale che non avevo mai provato fino ad ora. La rasatura e molto piacevole, addirittura mi è tornata la voglia di radermi. Quel piccolo rumore che si ode quando passi sulla parte non ancora rasata, la scorrevolezza è molto gradevole. Se non hai mai amato un rasoio elettrico questo è il momento.

Pro

Molto conveniente.

Contro

Non c'è nessun contenitore.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver 5000X series X5012/00 Rasoio elettrico Wet & Dry

Date of Use 2024-08-10

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver 5000X series X5012/00 Rasoio elettrico Wet & Dry

Date of Use 2024-08-10

10/08/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Rasoio perfetto

Ottimo rasoio, dopo un mese di utiizzo taglia perfettamente.

Questa revisione è stata effettuata per Shaver 5000X series X5006/00 Rasoio elettrico Wet & Dry

Date of Use 2024-07-10

Questa revisione è stata effettuata per Shaver 5000X series X5006/00 Rasoio elettrico Wet & Dry

Date of Use 2024-07-10

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 

  1. Rispetto a Philips serie S3000