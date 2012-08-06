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Garanzia di 2 anni
2 pz.
Tettarella a flusso veloce
6m+
La valvola anticolica tiene lontana l'aria dal pancino del bimbo ed è progettata per ridurre coliche e fastidi. Durante l'allattamento, la valvola integrata nella tettarella si flette consentendo il passaggio dell'aria e incanalandola verso nel biberon, per evitare che si formi il vuoto. L'aria rimane all'interno del biberon e non entra nel pancino del tuo bimbo, riducendo l'incidenza di coliche e fastidi.
Il biberon Anti-colic Philips Avent riduce l'irritabilità. I neonati allattati con i biberon Anti-colic Philips Avent mostrano il 60% in meno di irritabilità durante la notte rispetto ai neonati allattati con biberon anticolica di altre marche.*
La forma della tettarella consente una presa sicura e la superficie scanalata evita il collasso per un'alimentazione confortevole e senza interruzioni.
4.6
su 5
46
Recensioni
91%
di utenti consiglia questo prodotto
Archna
06/08/2012
United Kingdom
Fantastic produvt and easy to use
This has been perfect, infact we are still using it for our 10 month old baby.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF634/27 Anti-colic baby bottle teats for a fast flow
Sì, consiglio questo prodotto
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Pisetzky
06/08/2012
United Kingdom
Fantastic produvt and easy to use
This has been perfect, infact we are still using it for our 10 month old baby.
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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Bensmum
01/08/2012
United Kingdom
This was a great follow on teat from breast-feeding
I started bottle feeding my baby using these teats from 4 months, combined with breast-feeding. At the time it was the only teat he'd accept, having tried several. I went to feeding him solely using these teats from 6 months without any problems.
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
A 2 settimane di età, i neonati allattati con un Biberon Philips Avent hanno mostrato di avere meno coliche e una significativa riduzione dell'irritabilità notturna rispetto ai neonati allattati con il biberon di un concorrente.
Tettarella progettata per evitare che collassi e provochi ingestione di aria e interruzioni dell'alimentazione.
Cosa sono le coliche e cosa provocano nei neonati? Le coliche sono causate in parte dall'ingestione di aria durante l'allattamento, che crea problemi all'apparato digerente del bambino. I sintomi includono pianto e irritabilità.
0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011