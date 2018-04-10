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  • Facile da abbinare all'allattamento al seno
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Fuori produzione

Philips AventBiberon Natural in vetro

SCF673/17

4.8
| (5) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Facile da abbinare all'allattamento al seno
Il nostro biberon Natural in vetro consente di rendere l'allattamento al biberon più naturale per te e il tuo bimbo. La tettarella è dotata di un design confortevole a forma di petalo che consente al bimbo di attaccarsi proprio come farebbe con il seno; in questo modo sarà più facile combinare l'allattamento al seno con quello al biberon.
Vedi tutti i vantaggi
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme1

Allattamento naturale

Facile da abbinare all'allattamento al seno

  • 1 biberon Natural in vetro

  • 240 ml

  • Tettarella a flusso lento

  • 1m+

Resistenza al calore

Resistenza al calore

Il biberon Natural in vetro è resistente al calore e agli sbalzi termici. Quindi può essere riposto in modo sicuro in frigo, scaldato ed è anche adatto alla sterilizzazione.

Vetro per uso medico

Vetro borosilicato totalmente riciclabile di alta qualità per garantire la massima qualità e purezza.

Allattamento naturale grazie all'ampia tettarella dalla forma anatomica

Allattamento naturale grazie all'ampia tettarella dalla forma anatomica

L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dal seno al biberon.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.8

su 5

5

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

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2
1

10/04/2018

Italia

Italia

Ottimo prodotto, rapporto qualità prezzo ottimo!!!

I miei due figli hanno usato sin dalla nascita il biberon natural che li ha accompagnati nella loro crescita. Le tettarelle sono ottime, non ho avuto problemi ad abituarli al biberon, nonostante l allattamento misto. I materiali sono ottimi, tettarelle indistruttibili e il biberon in vetro è un ottimo prodotto perché di facile pulizia, non si rompe nonostante mi sia caduto a terra più volte e poi è indistruttibile. Lo consiglio a tutti!!!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF673/17 Biberon Natural in vetro

Sì, consiglio questo prodotto

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22/02/2017

Italia

Italia

Prodotto perfetto!

Sono una mamma americana che vive in Italia e mi trovo benissimo con i prodotti di Avent! Il biberon Natural in vetro e' perfetto... semplice da montare, pulire, sterilizzare... il mio bambino non ha mai avuto problemi a succhiare! Non posso chiedere alto! grazie Philips e Avent!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF673/17 Biberon Natural in vetro

Sì, consiglio questo prodotto

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06/03/2013

Italia

Italia

Biberon Natural Avent assolutamente da provare!!!

Da qualche mese uso il nuovo Biberon Avent Natural in vetro e mi trovo benissimo!!! La tettarella è più ampia e morbida rispetto ai biberon classici, mia figlia ha apprezzato molto il cambiamento e non ha mai sofferto di coliche. Il nuovo design ne facilita l’impugnatura. Il vetro per me garantisce sempre un’igiene ottimale. Lo consiglio a tutte le mamme!!!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF673/17 Biberon Natural in vetro

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  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

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