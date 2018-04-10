I miei due figli hanno usato sin dalla nascita il biberon natural che li ha accompagnati nella loro crescita. Le tettarelle sono ottime, non ho avuto problemi ad abituarli al biberon, nonostante l allattamento misto. I materiali sono ottimi, tettarelle indistruttibili e il biberon in vetro è un ottimo prodotto perché di facile pulizia, non si rompe nonostante mi sia caduto a terra più volte e poi è indistruttibile. Lo consiglio a tutti!!!