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Fuori produzione
1 biberon Natural in vetro
240 ml
Tettarella a flusso lento
1m+
Il biberon Natural in vetro è resistente al calore e agli sbalzi termici. Quindi può essere riposto in modo sicuro in frigo, scaldato ed è anche adatto alla sterilizzazione.
Vetro borosilicato totalmente riciclabile di alta qualità per garantire la massima qualità e purezza.
L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dal seno al biberon.
4.8
su 5
5
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Angel87
10/04/2018
Italia
Ottimo prodotto, rapporto qualità prezzo ottimo!!!
I miei due figli hanno usato sin dalla nascita il biberon natural che li ha accompagnati nella loro crescita. Le tettarelle sono ottime, non ho avuto problemi ad abituarli al biberon, nonostante l allattamento misto. I materiali sono ottimi, tettarelle indistruttibili e il biberon in vetro è un ottimo prodotto perché di facile pulizia, non si rompe nonostante mi sia caduto a terra più volte e poi è indistruttibile. Lo consiglio a tutti!!!
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Questa revisione è stata effettuata per SCF673/17 Biberon Natural in vetro
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MichelleMax
22/02/2017
Italia
Prodotto perfetto!
Sono una mamma americana che vive in Italia e mi trovo benissimo con i prodotti di Avent! Il biberon Natural in vetro e' perfetto... semplice da montare, pulire, sterilizzare... il mio bambino non ha mai avuto problemi a succhiare! Non posso chiedere alto! grazie Philips e Avent!
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bertyna
06/03/2013
Italia
Biberon Natural Avent assolutamente da provare!!!
Da qualche mese uso il nuovo Biberon Avent Natural in vetro e mi trovo benissimo!!! La tettarella è più ampia e morbida rispetto ai biberon classici, mia figlia ha apprezzato molto il cambiamento e non ha mai sofferto di coliche. Il nuovo design ne facilita l’impugnatura. Il vetro per me garantisce sempre un’igiene ottimale. Lo consiglio a tutte le mamme!!!
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Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011