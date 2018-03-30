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  • Ideale per poppate più delicate
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Philips Avent Baby Bottle TeatsTettarella Natural

SCF657/27

4.3
| (3) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Ideale per poppate più delicate
Ideale per poppate più delicate e per neonati che non hanno ancora sviluppato una buona capacità di suzione. L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento naturale facilitando l'alternanza tra l'allattamento al seno a quello al biberon. Da utilizzare con il biberon Philips Avent Natural.
Vedi tutti i vantaggi
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme1

Ideale per poppate più delicate

Ideale per poppate più delicate

  • 0m+

  • Pacco da 2

Progettata per ridurre le coliche

Progettata per ridurre le coliche

La tettarella è stata progettata per aiutare ad alleviare i più comuni problemi legati all'allattamento, evitando che l'aria entri nel pancino del bambino.

Allattamento naturale grazie all'ampia tettarella sagomata

Allattamento naturale grazie all'ampia tettarella sagomata

L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dall'allattamento al seno a quello al biberon.

Tettarella morbida progettata per riprodurre la sensazione del seno

Tettarella morbida progettata per riprodurre la sensazione del seno

La tettarella ha una consistenza ultramorbida, progettata per riprodurre la sensazione del seno.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

3

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
2
1

30/03/2018

France

France

Une réussite

Je donne uniquement du lait maternel a ma fille par biberon et j'ai essayé de nombreuses tétines a débit lent et celle ci a vraiment un débit lent. Le lait maternel a la particularité d'être plus liquide que le lait artificiel donc si le trou de la tétine est trop gros le bébé s'étouffe, je donne le débit nouveau né à mon bébé de 5 mois, il se sent à l'aise et pour une fois il boit rapidement. A noter qu'avant elle faisait 4 rots pour un biberon de 200 ml et la seulement 1 seul en fin de biberon. Je suis tellement contente d'avoir enfin trouvé LE BIBERON IDEAL. Merci

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Questa revisione è stata effettuata per Baby Bottle Teats SCF657/27 Tétine Natural

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22/03/2017

België

België

Très bonne tetine

très bonne tètine moi j'alterne entre biberon et le sein parce que bébé a pas asser de lait au sein mais aucune complication a passer entre les deux .

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04/06/2018

France

France

produit très bien étudié

les tétines ont tout de suite été accepté par ma fille née prématuré, elle n'arrivait pas a boire avec celle de la maternité, et avec celle-ci impeccable. Gros soucis, après seulement 10 jours d'utilisation le trou de la tétine s'agrandit (peut être dû au nettoyage), et donc le débit devient plus important, donc inutilisable aujourd'hui. et aucune garantit ne fonctionne....au vu du prix pas très acceptable

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 