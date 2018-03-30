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La tettarella è stata progettata per aiutare ad alleviare i più comuni problemi legati all'allattamento, evitando che l'aria entri nel pancino del bambino.
L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dall'allattamento al seno a quello al biberon.
La tettarella ha una consistenza ultramorbida, progettata per riprodurre la sensazione del seno.
4.3
su 5
3
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Emma13013
30/03/2018
France
Une réussite
Je donne uniquement du lait maternel a ma fille par biberon et j'ai essayé de nombreuses tétines a débit lent et celle ci a vraiment un débit lent. Le lait maternel a la particularité d'être plus liquide que le lait artificiel donc si le trou de la tétine est trop gros le bébé s'étouffe, je donne le débit nouveau né à mon bébé de 5 mois, il se sent à l'aise et pour une fois il boit rapidement. A noter qu'avant elle faisait 4 rots pour un biberon de 200 ml et la seulement 1 seul en fin de biberon. Je suis tellement contente d'avoir enfin trouvé LE BIBERON IDEAL. Merci
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Questa revisione è stata effettuata per Baby Bottle Teats SCF657/27 Tétine Natural
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ZAKARÏA
22/03/2017
België
Très bonne tetine
très bonne tètine moi j'alterne entre biberon et le sein parce que bébé a pas asser de lait au sein mais aucune complication a passer entre les deux .
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steven45
04/06/2018
France
produit très bien étudié
les tétines ont tout de suite été accepté par ma fille née prématuré, elle n'arrivait pas a boire avec celle de la maternité, et avec celle-ci impeccable. Gros soucis, après seulement 10 jours d'utilisation le trou de la tétine s'agrandit (peut être dû au nettoyage), et donc le débit devient plus important, donc inutilisable aujourd'hui. et aucune garantit ne fonctionne....au vu du prix pas très acceptable
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Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.