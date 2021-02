Basta aggiungere l'acqua una volta al giorno

Oltre alle funzionalità avanzate, lo sterilizzatore per 24 ore è semplice da utilizzare. Basta aggiungere dell'acqua, caricarlo con i biberon, il tiralatte o gli accessori desiderati e selezionare la modalità. La modalità 1 consente di eseguire un unico ciclo di sterilizzazione, utile per sterilizzare più elementi in un'unica volta. La modalità 2 consente di eseguire una sterilizzazione di 24 ore, comoda quando si desidera lasciare gli elementi nello sterilizzatore per l'intera notte o sterilizzare un solo biberon per ogni poppata. A prescindere dalle tue abitudini, questo apparecchio rende la sterilizzazione quotidiana molto più facile.