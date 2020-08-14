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  • Cottura a vapore salutare, frullatura semplice
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AdvancedEasyPappa 2 in 1

SCF870/21

4.1
| (223) Recensioni | 83% di utenti consiglia questo prodotto
Cottura a vapore salutare, frullatura semplice
Prepara nutrienti pappe fatte in casa con EasyPappa 2-in-1 Philips Avent. Per prima cosa cuoci a vapore la frutta, la verdura, il pesce o la carne, poi solleva e ruota il recipiente per frullare senza travasi di cibo!
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

EasyPappa per preparare con facilità pappe nutrienti

Cottura a vapore salutare, frullatura semplice

  • Cottura a vapore sana

  • Cuoci e frulla in un unico recipiente

  • Facile da usare e pulire

  • Consigli e ricette per lo svezzamento

Esclusivo sistema di cottura a vapore per alimenti sani

Esclusivo sistema di cottura a vapore per alimenti sani

La cottura a vapore è un metodo sano per cuocere i cibi. La nostra tecnologia di cottura permette la circolazione del vapore dal basso verso l'alto, consentendo a tutti gli ingredienti di cuocersi in modo uniforme, ma senza bollirli. In questo modo, la bontà, la consistenza e i liquidi di cottura vengono mantenuti per la frullatura.

Cuoci e frulla, tutto in un pratico contenitore

Cuoci e frulla, tutto in un pratico contenitore

Avrai a disposizione tutto il necessario per preparare pappe nutrienti in un unico recipiente. Una volta che gli ingredienti sono cotti al vapore, tutto quello che devi fare è sollevare il recipiente, capovolgerlo e bloccarlo in posizione, in modo da frullare il contenuto fino alla consistenza desiderata.

Dalle pappe omogeneizzate a quelle più consistenti, per ogni fase dello svezzamento

Dalle pappe omogeneizzate a quelle più consistenti, per ogni fase dello svezzamento

Da frutta e verdura finemente frullate a mix di vari ingredienti come carne, pesce e legumi, fino a consistenze più dense. Il nostro EasyPappa 2-in-1 ti aiuta a preparare un'ampia varietà di cibi per ogni fase dello svezzamento e per il meraviglioso viaggio della crescita.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.1

su 5

223

Recensioni

83%

di utenti consiglia questo prodotto

14/08/2020

Italia

Italia

Compratore verificato

Il prodotto è completo è un ottimo omogeneizzatore

apprezzo il prodotto perché perché mi da la possibilità di fare omogeneizzati al naturale

Pro

il prodotto è eccellente

Contro

L'assistenza fa pietà, per avere un ricambio, dopo aver contattato il negozio dove ho acquistato il prodotto, mi hanno dirottato su un altro numero ecc. "Come il cane che si.morde la coda".Alla fine questo ricambio l'ho acquistato on/line privatamente.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Advanced SCF870/20 EasyPappa 2 in 1 Philips Avent

Sì, consiglio questo prodotto

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29/07/2020

Italia

Italia

Fantastico

L’ho usato moltissimo e per fare di tutto: carne, verdura, frutta!!!! Non ho più comprato un omogeneizzato. So di aver dato al mio bimbo cose sane preparate in modo sano. Lo consiglio alle mamme con tutto il cuore

Pro

Facile da usare e pulire

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Questa revisione è stata effettuata per Advanced SCF870/20 EasyPappa 2 in 1 Philips Avent

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14/07/2016

Italia

Italia

Ottimo prodotto!!

Ho acquistato questo frullatore per poter fare le pappe io a mia figlia, senza prendere cose confezionate. Mi sono trovata benissimo cuoce a vapore in poco tempo, e subito dopo posso frullare il tutto. Ottimo! Purtroppo per mia distrazione ho danneggiato il tappo del frullatore, quello verde, e non è più possibile utilizzarlo. Qualcuno sa indicarmi dove posso prendere, sempre se possibile solo il tappo? Grazie

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Advanced SCF870/20 EasyPappa 2 in 1 Philips Avent

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 