Ho avuto altri prodotti della concorrenza di questo tipo e, per me, questo di Philips è il migliore. I processi di cottura e omogeneizzazione avvengono in un unico recipiente, senza doverlo aprire o dover travasare nulla. Basta capovolgerlo: geniale! L'apparecchio ha una discreta capienza. E' ben realizzato, buoni materiali e plastica ben stampata con spessori adeguati. Funziona molto bene e in maniera intuitiva. Volendo essere pignoli la griglia vapore inserita nel coperchio è difficile da togliere quando si vuole lavarla perché non è stato progettato nemmeno un dentino per far leva. Un errore fastidioso, anche se davvero minimo, in un prodotto altrimenti perfetto.