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Garanzia di 2 anni
Cottura a vapore sana
Cuoci e frulla in un unico recipiente
Facile da usare e pulire
Consigli e ricette per lo svezzamento
La cottura a vapore è un metodo sano per cuocere i cibi. La nostra tecnologia di cottura permette la circolazione del vapore dal basso verso l'alto, consentendo a tutti gli ingredienti di cuocersi in modo uniforme, ma senza bollirli. In questo modo, la bontà, la consistenza e i liquidi di cottura vengono mantenuti per la frullatura.
Avrai a disposizione tutto il necessario per preparare pappe nutrienti in un unico recipiente. Una volta che gli ingredienti sono cotti al vapore, tutto quello che devi fare è sollevare il recipiente, capovolgerlo e bloccarlo in posizione, in modo da frullare il contenuto fino alla consistenza desiderata.
Da frutta e verdura finemente frullate a mix di vari ingredienti come carne, pesce e legumi, fino a consistenze più dense. Il nostro EasyPappa 2-in-1 ti aiuta a preparare un'ampia varietà di cibi per ogni fase dello svezzamento e per il meraviglioso viaggio della crescita.
4.1
su 5
223
Recensioni
83%
di utenti consiglia questo prodotto
Leonardo58
14/08/2020
Italia
Compratore verificato
Il prodotto è completo è un ottimo omogeneizzatore
apprezzo il prodotto perché perché mi da la possibilità di fare omogeneizzati al naturale
Pro
il prodotto è eccellente
Contro
L'assistenza fa pietà, per avere un ricambio, dopo aver contattato il negozio dove ho acquistato il prodotto, mi hanno dirottato su un altro numero ecc. "Come il cane che si.morde la coda".Alla fine questo ricambio l'ho acquistato on/line privatamente.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Advanced SCF870/20 EasyPappa 2 in 1 Philips Avent
Sì, consiglio questo prodotto
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Alixia
29/07/2020
Italia
Fantastico
L’ho usato moltissimo e per fare di tutto: carne, verdura, frutta!!!! Non ho più comprato un omogeneizzato. So di aver dato al mio bimbo cose sane preparate in modo sano. Lo consiglio alle mamme con tutto il cuore
Pro
Facile da usare e pulire
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Advanced SCF870/20 EasyPappa 2 in 1 Philips Avent
Sì, consiglio questo prodotto
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Chia10
14/07/2016
Italia
Ottimo prodotto!!
Ho acquistato questo frullatore per poter fare le pappe io a mia figlia, senza prendere cose confezionate. Mi sono trovata benissimo cuoce a vapore in poco tempo, e subito dopo posso frullare il tutto. Ottimo! Purtroppo per mia distrazione ho danneggiato il tappo del frullatore, quello verde, e non è più possibile utilizzarlo. Qualcuno sa indicarmi dove posso prendere, sempre se possibile solo il tappo? Grazie
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Advanced SCF870/20 EasyPappa 2 in 1 Philips Avent
Sì, consiglio questo prodotto
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Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.