Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Omaggio di benvenuto €10*
Reso entro 30 giorni
Omogeneizzatori e set prima pappa
Tutte le serie
Advanced EasyPappa 2 in 1
Supporto
SCF870/21
Vai al negozio
Accedi o crea un account
Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.
Guida rapida
Ricettario locale ICM
Tutti (25)
Altri guasti (1)
Parti e accessori (1)
Il sistema combinato consente solo di cuocere a vapore o frullare?
Capacità del sistema cottura a vapore/frullatore Avent
Il prodotto include un ricettario?
È possibile pulire il sistema combinato di cottura a vapore/frullatore in lavastoviglie?
Di quali materiali è composto il prodotto?
AventValvola EasyPappa
AventCaraffa EasyPappa
AventDosatore
AventSetaccio della vaporiera
AventGruppo lame
Il coperchio del recipiente perde
Il sistema combinato cottura a vapore/frullatore Avent non eroga vapore
Perché l'apparecchio emana un odore sgradevole?
Perché il motore del frullatore non si accende quando accendo l’apparecchio?
EasyPappa Philips Avent non fa vapore (correttamente)
Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto
Riparazione e sostituzione
Fai riparare o sostituire il tuo prodotto danneggiato
Garanzia
Le nostre politiche di garanzia dei prodotti
Contatta Philips
Saremo lieti di aiutarti