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  • Allattare con il biberon in modo naturale
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Fuori produzione

Philips AventBiberon Natural

SCF627/17

4.8
| (4) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Allattare con il biberon in modo naturale
Il nostro nuovo biberon consente di rendere l'allattamento al biberon più naturale per te e il tuo bimbo. La tettarella è dotata di un innovativo design a forma di petalo che consente al bimbo di attaccarsi proprio come farebbe con il seno; in questo modo sarà più facile combinare l'allattamento al seno con quello al biberon.
Vedi tutti i vantaggi
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme1

Tettarella Avent con design a forma di petalo

Allattare con il biberon in modo naturale

  • 1 biberon

  • 260 ml

  • Tettarella a flusso lento

  • 1m+

Sistema anti-colica avanzato con l'innovativo sistema a doppia valvola

Sistema anti-colica avanzato con l'innovativo sistema a doppia valvola

L'innovativo sistema a doppia valvola è stato progettato per ridurre il rischio di coliche e di disturbi facendo entrare l'aria nel biberon anziché nel pancino del tuo bimbo.

Compatibile con i prodotti della gamma Philips Avent Natural

Compatibile con i prodotti della gamma Philips Avent Natural

Il nuovo biberon Philips Avent Natural è compatibile con la gamma Philips Avent ad esclusione dei biberon Classic e delle tazze con manici. Consigliamo di usare i biberon Natural solo con tettarelle Natural.

Disponibile in vari formati

Il biberon Philips Avent Natural è disponibile in 4 formati: da 60 ml, 125 ml, 260 ml e 330 ml. Tutti i biberon sono disponibili in confezione singola o multipla.

Specifiche tecniche

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4.8

su 5

4

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

22/02/2017

Italia

Italia

è il miglior biberon in commercio

Ho comprato il set prime poppate, biberon piccoli Natural, biberon medio Natural, ciuccio e spazzolino per i biberon. Poi solo per curiosità ho provato un altro biberon con le tettarelle compatibili con avent Natural: Pessima idea!! La qualità avent Natural è imbattibile (e ho provato tutte le maggiori e minori marche). È ufficialmente anticolica (nel senso che il piccolo non ingoia aria), il materiale è resistentissimo sia alle cadute che alle altissime temperature (l'ho messo in uno sterilizzatore da laboratorio industriale) e l'ho anche sterilizzato con le radiazioni. Non ha fatto una piega! L'avvitamento easy twist evita che il papà lo rompa stringendo troppo forte. Mio figlio ha un anno e mezzo e i vari tipi di tettarella sono fatti su misura per la crescita di mio figlio. Se solo oso pensare di usare altro mio figlio mi disconosce! Avent tutta la vita

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF627/17 Biberon Natural

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17/08/2016

Italia

Italia

Ottimo

Ci è stato regalato per la nascita, io allatto al seno, ma con questo biberon non abbiamo avuto problemi nel dare il mio latte dal biberon. Grazie alla tettarella che simula perfettamente il seno la suzione è efficace e il rischio di interferenza è basso. Non ho avuto alcun tipo di problema nemmeno per quanto riguarda coliche o altri problemi.

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Questa revisione è stata effettuata per SCF627/17 Biberon Natural

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14/05/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Άριστο

Πολύ καλό αποτέλεσμα, ειδικά αν δεν θέλεις σύγχυση θηλών. Το σχήμα βοηθάει πραγματικά το παιδί για κωλικούς και για ανακούφιση. Το μόνο αρνητικό, αλλά όχι και τόσο, είναι το ότι έχει άσπρο χρώμα στο δακτυλίδι και δυκολεύεσαι να δεις την υπολοιπόμενη ποσότητα γάλακτος.

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Questa revisione è stata effettuata per SCF627/17 Μπιμπερό Natural

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. 0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011