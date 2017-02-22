Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
1 biberon
260 ml
Tettarella a flusso lento
1m+
L'innovativo sistema a doppia valvola è stato progettato per ridurre il rischio di coliche e di disturbi facendo entrare l'aria nel biberon anziché nel pancino del tuo bimbo.
Il nuovo biberon Philips Avent Natural è compatibile con la gamma Philips Avent ad esclusione dei biberon Classic e delle tazze con manici. Consigliamo di usare i biberon Natural solo con tettarelle Natural.
Il biberon Philips Avent Natural è disponibile in 4 formati: da 60 ml, 125 ml, 260 ml e 330 ml. Tutti i biberon sono disponibili in confezione singola o multipla.
4.8
su 5
4
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
pandacontrariata
22/02/2017
Italia
è il miglior biberon in commercio
Ho comprato il set prime poppate, biberon piccoli Natural, biberon medio Natural, ciuccio e spazzolino per i biberon. Poi solo per curiosità ho provato un altro biberon con le tettarelle compatibili con avent Natural: Pessima idea!! La qualità avent Natural è imbattibile (e ho provato tutte le maggiori e minori marche). È ufficialmente anticolica (nel senso che il piccolo non ingoia aria), il materiale è resistentissimo sia alle cadute che alle altissime temperature (l'ho messo in uno sterilizzatore da laboratorio industriale) e l'ho anche sterilizzato con le radiazioni. Non ha fatto una piega! L'avvitamento easy twist evita che il papà lo rompa stringendo troppo forte. Mio figlio ha un anno e mezzo e i vari tipi di tettarella sono fatti su misura per la crescita di mio figlio. Se solo oso pensare di usare altro mio figlio mi disconosce! Avent tutta la vita
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Questa revisione è stata effettuata per SCF627/17 Biberon Natural
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diariodiunamamma
17/08/2016
Italia
Ottimo
Ci è stato regalato per la nascita, io allatto al seno, ma con questo biberon non abbiamo avuto problemi nel dare il mio latte dal biberon. Grazie alla tettarella che simula perfettamente il seno la suzione è efficace e il rischio di interferenza è basso. Non ho avuto alcun tipo di problema nemmeno per quanto riguarda coliche o altri problemi.
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Questa revisione è stata effettuata per SCF627/17 Biberon Natural
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wolverine
14/05/2018
Ελλάδα
Άριστο
Πολύ καλό αποτέλεσμα, ειδικά αν δεν θέλεις σύγχυση θηλών. Το σχήμα βοηθάει πραγματικά το παιδί για κωλικούς και για ανακούφιση. Το μόνο αρνητικό, αλλά όχι και τόσο, είναι το ότι έχει άσπρο χρώμα στο δακτυλίδι και δυκολεύεσαι να δεις την υπολοιπόμενη ποσότητα γάλακτος.
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Questa revisione è stata effettuata per SCF627/17 Μπιμπερό Natural
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Questa revisione è stata effettuata per SCF627/17 Μπιμπερό Natural
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011