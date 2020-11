Solo tre componenti per una facile pulizia

Il biberon Philips Avent è composto da soli tre pezzi per una facile pulizia ed è dotato di un tappo per essere conservato e trasportato in tutta sicurezza. In uno studio clinico randomizzato, il design del biberon Philips Avent è stato confrontato con un'altra marca leader del settore per un periodo di 12 mesi. La soddisfazione delle mamme in termini di facilità di pulizia (p=0,04) e di assemblaggio (p=0,02) è stata nettamente a favore del biberon Philips Avent.