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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SCF660/27
2 biberon
125 ml
Tettarella prime poppate
0m+
Sonno e alimentazione sono essenziali per la salute e il benessere del tuo bimbo. È stato eseguito uno studio clinico randomizzato per scoprire gli effetti del design del biberon sul comportamento dei bambini. È stato rilevato che il biberon Philips Avent Classic riduce notevolmente la durata dell'irritabilità di circa 28 minuti al giorno rispetto ad altri biberon (46 min rispetto a 74 min, p=0,05), specialmente durante la notte.**
Durante l'allattamento, l'esclusivo lembo della Tettarella Avent si flette per consentire all'aria di passare all'interno del biberon anziché nel pancino del bimbo. Come durante l'allattamento al seno, è il bimbo che controlla il flusso del latte.
Sono disponibili cinque tettarelle per tipologie di flusso diverse.
Recensioni
Uno studio clinico effettuato su neonati di 2 settimane ha dimostrato che i bimbi allattati con il biberon Philips Avent sono meno irritabili dei bimbi allattati con biberon di altre marche (studio condotto dall'Institute of Child Health, Londra, 2008).
Uno studio clinico ha dimostrato che a 2 settimane di età i bimbi alimentati tramite biberon Avent mostrano meno coliche, specialmente di notte, rispetto a quelli alimentati con altri biberon.