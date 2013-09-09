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  • Riscalda velocemente e in modo uniforme
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Fuori produzione

Philips AventScaldabiberon e scaldapappe elettrico

SCF255/57

3.9
| (30) Recensioni | 80% di utenti consiglia questo prodotto
Riscalda velocemente e in modo uniforme
Il modo rapido e sicuro per scaldare latte materno e alimenti per bambini. Lo scaldabiberon/scaldapappe elettrico di Philips Avent può scaldare fino a 125 ml di latte a temperatura ambiente, in circa 4 minuti.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Scaldabiberon facile e veloce da usare

Riscalda velocemente e in modo uniforme

  • 220-240 V

Per tutti i biberon Avent, le Tazze magiche e gli omogeneizzati

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Basta aggiungere acqua e selezionare l'impostazione desiderata

Basta aggiungere acqua e selezionare l'impostazione desiderata

Con lo scaldabiberon/scaldapappe elettrico Philips Avent, preparare da mangiare per il tuo bimbo è semplice e veloce. Basta aggiungere acqua e selezionare l'impostazione desiderata. Lo scaldabiberon riscalda 125 ml di latte a temperatura ambiente in circa 4 minuti

Massima sicurezza per il tuo bimbo e pappe alla giusta temperatura

Massima sicurezza per il tuo bimbo e pappe alla giusta temperatura

Lo scaldabiberon/scaldapappe elettrico Philips Avent consente di preparare da mangiare per il tuo bimbo in modo sicuro. Riscalda delicatamente e in modo uniforme, garantendo la giusta temperatura.

Specifiche tecniche

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3.9

su 5

30

Recensioni

80%

di utenti consiglia questo prodotto

09/09/2013

Italia

Italia

PRODOTTO ECCELLENTE

PRODOTTO ECCELLENTE VERAMENTE PRATICO E COMODO DA UTILZZARE

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF255/56 Scaldabiberon e scaldapappe elettrico

Sì, consiglio questo prodotto

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03/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Easy to use Easy to use

It does exactly what it says on the box, simple to use, very good :)

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer

Sì, consiglio questo prodotto

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29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

very simple and easy to use

excellent product,just a flick of the switch and instantly heats up,ideal for nighttime feeds as there is no messing about having to boil up kettles,first used this product 12 years ago and bought another as i knew this would come in very handy.one of the best buys you can purchase for starting out with a newborn if intending to bottlefeed

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. Biberon non incluso con il prodotto