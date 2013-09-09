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Fuori produzione
220-240 V
Con lo scaldabiberon/scaldapappe elettrico Philips Avent, preparare da mangiare per il tuo bimbo è semplice e veloce. Basta aggiungere acqua e selezionare l'impostazione desiderata. Lo scaldabiberon riscalda 125 ml di latte a temperatura ambiente in circa 4 minuti
Lo scaldabiberon/scaldapappe elettrico Philips Avent consente di preparare da mangiare per il tuo bimbo in modo sicuro. Riscalda delicatamente e in modo uniforme, garantendo la giusta temperatura.
3.9
su 5
30
Recensioni
80%
di utenti consiglia questo prodotto
ROS85
09/09/2013
Italia
PRODOTTO ECCELLENTE
PRODOTTO ECCELLENTE VERAMENTE PRATICO E COMODO DA UTILZZARE
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF255/56 Scaldabiberon e scaldapappe elettrico
Sì, consiglio questo prodotto
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RozaR
03/04/2013
United Kingdom
Easy to use Easy to use
It does exactly what it says on the box, simple to use, very good :)
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer
Sì, consiglio questo prodotto
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tinkerbell
29/07/2012
United Kingdom
very simple and easy to use
excellent product,just a flick of the switch and instantly heats up,ideal for nighttime feeds as there is no messing about having to boil up kettles,first used this product 12 years ago and bought another as i knew this would come in very handy.one of the best buys you can purchase for starting out with a newborn if intending to bottlefeed
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer
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Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Biberon non incluso con il prodotto