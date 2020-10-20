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Philips Avent Scaldabiberon e scaldapappe elettrico
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Quali tipi di recipienti sono compatibili con lo scaldabiberon Philips Avent?
È possibile scongelare il latte materno tramite lo scaldalatte?
Quando la spia si accende e si spegne, il latte è pronto?
Lo scaldalatte mantiene il latte ad una temperatura controllata?
Quanto tempo è necessario per riscaldare il latte preso dal frigo?
AdvancedEasyPappa 2 in 1
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