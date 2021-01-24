ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
  • Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
  • Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
  • Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
  • Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
  • Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
  • Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
  • Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
  • Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
  • Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
  • Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
  • Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
  • Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
  • Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
  • Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
  • Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
  • Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
  • Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
  • Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
  • Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
  • Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
  • Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*

Fuori produzione

Philips AventBiberon Classic+

SCF560/17

4.4
| (113) Recensioni | 88% di utenti consiglia questo prodotto
Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
Il sistema Airflex e la tettarella vellutata del nostro biberon Classic+ sono progettati per ridurre al minimo le interruzioni e l'irritabilità durante la poppata. Grazie alla valvola anti-colica integrata, l'aria viene indirizzata nel biberon e non nel pancino del tuo bimbo.
Vedi tutti i vantaggi
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme1

Progettato per un'alimentazione ininterrotta

Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*

  • 1 biberon

  • 125 ml

  • Tettarella prime poppate

  • 0m+

Valvola anticolica testata per ridurre le coliche*

Valvola anticolica testata per ridurre le coliche*

La valvola anticolica tiene lontana l'aria dal pancino del bimbo ed è progettata per ridurre coliche e fastidi. Durante l'allattamento, la valvola integrata nella tettarella si flette consentendo il passaggio dell'aria e incanalandola verso nel biberon, per evitare che si formi il vuoto. L'aria rimane all'interno del biberon e non entra nel pancino del tuo bimbo, riducendo l'incidenza di coliche e fastidi.

60% di irritabilità in meno durante la notte*

60% di irritabilità in meno durante la notte*

Il biberon Anti-colic Philips Avent riduce l'irritabilità. I neonati allattati con i biberon Anti-colic Philips Avent mostrano il 60% in meno di irritabilità durante la notte rispetto ai neonati allattati con biberon anticolica di altre marche.*

La superficie scanalata evita il collasso della tettarella per un'alimentazione senza interruzioni

La superficie scanalata evita il collasso della tettarella per un'alimentazione senza interruzioni

La forma della tettarella consente una presa sicura e la superficie scanalata evita il collasso per un'alimentazione confortevole e senza interruzioni.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.4

su 5

113

Recensioni

88%

di utenti consiglia questo prodotto

24/01/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

La mia bimba non ha più problemi

All’inizio ero scettica ma poi ho provato questo biberon è davvero la mia bimba non ha più avuto le colichette . Grazie alla valvola anti colic che caratterizza questo biberon! Io lo consiglio!

Pro

Riduce le colichette

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF816/17 Biberon Anti-colic

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF816/17 Biberon Anti-colic

20/12/2020

Italia

Italia

Compratore verificato

Assolutamente essenziale

Ottimo nella forma e nei materiali usati. Il mio bambino grazie a qst biberon non soffre più delle fastidiosissime coliche...

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF816/17 Biberon Anti-colic

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF816/17 Biberon Anti-colic

19/12/2020

Italia

Italia

Compratore verificato

Adoro

5 stelle son troppo poche per recensire questo Biberon. Avent Philips si conferma ancora una volta una linea eccellente ed efficace, pertanto ho consigliato questo prodotto anche a mia sorella che è in dolce attesa, sono certa che sarà amore a prima vista anche per lei.

Pro

Facile da utilizzare e da pulire

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF816/17 Biberon Anti-colic

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF816/17 Biberon Anti-colic

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. A 2 settimane di età, i neonati allattati con un Biberon Philips Avent hanno mostrato di avere meno coliche e una significativa riduzione dell'irritabilità notturna rispetto ai neonati allattati con il biberon di un concorrente.

  2. Tettarella progettata per evitare che collassi e provochi ingestione di aria e interruzioni dell'alimentazione.

  3. Cosa sono le coliche e cosa provocano nei neonati? Le coliche sono causate in parte dall'ingestione di aria durante l'allattamento, che crea problemi all'apparato digerente del bambino. I sintomi includono pianto e irritabilità.