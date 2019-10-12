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Fuori produzione
SCF680/17
Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
Il nostro biberon Classic è amato dalle mamme da 30 anni e continua ad essere la scelta principale di molte altre. Progettato per un'alimentazione gradevole e confortevole, è clinicamente testato per ridurre coliche e irritabilità.*
1 biberon
125 ml
Tettarella prime poppate
0m+
L'esclusiva valvola della tettarella si flette in base al ritmo di suzione, consentendo al latte di scorrere solo al flusso scelto dal tuo bambino, evitando così il rischio di rigurgiti, ruttini e gas
Sonno e alimentazione sono essenziali per la salute e il benessere del tuo bimbo. È stato eseguito uno studio clinico randomizzato per scoprire gli effetti del design del biberon sul comportamento dei bambini. È stato rilevato che il biberon Philips Avent Classic riduce notevolmente la durata dell'irritabilità di circa 28 minuti al giorno rispetto ad altri biberon (46 min rispetto a 74 min, p=0,05), specialmente durante la notte.**
Grazie alla sua forma esclusiva, il biberon è facile da impugnare, anche con le manine di un bambino, e da tenere in qualsiasi direzione per il massimo comfort.
2.8
su 5
6
Recensioni
Krilla
12/10/2019
Italia
Indispensabile
Ormai è indispensabile per noi! Da quando lo abbiamo utilizzato (dopo 2 settimane dalla nascita) le coliche sono completamente scomparse. La prova della sua funzionalitá è avvenuta quando un giorno ho dimenticato questo biberon utilizzandone un altro non anti colica e la mia bimba è stata di nuovo male. Riutilizzandolo sono nuovamente scomparse le coliche! È un ottimo prodotto
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF562/17 Biberon Classic+
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF562/17 Biberon Classic+
AnnaGrossano
09/04/2018
Italia
I miei complimenti per questo prodotto
Sono mamma di 5 figli ho per caso cambiato prodotto e usato il biberon avent per la sua forma molto vicina al seno materno anche come morbidezza della ghiera e devo dire che mi sono trovata benissimo io non lo cambio per nessun altro prodotto ....sicuro facile da pulire da conservare e trasportare e i miei figli si trovano bene avessi conosciuto prima avrei risparmiato fior fiori di soldi alla ricerca del prodotto perfetto ....consiglio a tutti la linea avent semplice ed efficiente.... Io allatto al seno ma questo prodotto mi ha aiutato quando ho staccato il bambino dal seno mentre aspettavo l altro mi e stato di grande aiuto grazie
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF680/27 Biberon Classic
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF680/27 Biberon Classic
lilia
01/01/2014
Italia
buono ma con qualche difficoltà
Salve, sto usando i biberon Naturally e ho qualche problema con la tettarella, infatti, pur inserendola e facendola aderire bene alla ghiera perde gocce di latte dalle due valvole anticoliche. Come posso fare? Al momento infatti è l'unica tettarella in silicone che la mia bimba gradisce ma vorrei evitare perdite grazie
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF680/17 Biberon Classic
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF680/17 Biberon Classic
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011
Uno studio clinico ha dimostrato che a 2 settimane di età i bimbi alimentati tramite biberon Avent mostrano meno coliche, specialmente di notte, rispetto a quelli alimentati con altri biberon.