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SCF680/17
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È sicuro utilizzare prodotti Philips Avent con parti scolorite?
Perché il tappo del biberon anti-colica Philips Avent è dotato di fori?
È normale che nel biberon si formino delle bollicine durante la suzione?
Cosa rende i biberon Philips Avent anticolica?
Perché il biberon non è trasparente?
Questo prodotto è riciclabile?
I prodotti per l'allattamento al biberon Philips Avent sono reciprocamente compatibili?
In quali materiali sono realizzati i biberon Philips Avent e le loro parti?
I biberon Philips Avent sono adatti al congelatore?
È possibile scaldare il biberon Philips Avent nel microonde?
Quanto è precisa la scala graduata del biberon Philips Avent?
I prodotti Philips Avent sono privi di BPA e BPS?
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