Le impugnature laterali chiudono il coperchio in maniera sicura

Lo sterilizzatore per microonde dispone di clip laterali per una maggiore sicurezza durante l'uso. Le clip chiudono il coperchio in maniera sicura per impedire che l'acqua calda fuoriesca quando si estrae lo sterilizzatore dal microonde. Le impugnature laterali sono progettate anche in modo da non surriscaldarsi per afferrare lo sterilizzatore in tutta sicurezza.