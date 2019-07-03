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Fuori produzione

Philips AventSterilizzatore a vapore per microonde

SCF271/20

4.7
| (75) Recensioni | 99% di utenti consiglia questo prodotto
Pratico e ultra rapido
Leggero e compatto, lo sterilizzatore a vapore per forni a microonde Philips Avent SCF271/20 è ideale per l'uso a casa e in viaggio. Il contenuto rimane sterilizzato per 24 ore, se il coperchio non viene sollevato.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Sterilizza 6 biberon in soli 2 minuti*

Pratico e ultra rapido

Perfetto in viaggio; adatto alla maggior parte dei microonde.

Perfetto in viaggio; adatto alla maggior parte dei microonde.

Lo sterilizzatore per microonde Philips Avent è stato progettato per essere utilizzato con la maggior parte dei forni a microonde disponibili sul mercato. Le sue dimensioni ridotte lo rendono comodo da portare sempre con te, per avere a disposizione biberon sterilizzati anche durante un breve viaggio o una lunga vacanza all'estero. È inoltre perfetto come sterilizzatore di riserva da lasciare a casa dei nonni. Dimensioni: 166 (A), 280 (P), 280 (L) mm.

Le impugnature laterali chiudono il coperchio in maniera sicura

Le impugnature laterali chiudono il coperchio in maniera sicura

Lo sterilizzatore per microonde dispone di clip laterali per una maggiore sicurezza durante l'uso. Le clip chiudono il coperchio in maniera sicura per impedire che l'acqua calda fuoriesca quando si estrae lo sterilizzatore dal microonde. Le impugnature laterali sono progettate anche in modo da non surriscaldarsi per afferrare lo sterilizzatore in tutta sicurezza.

Il contenuto rimane sterilizzato fino a 24 ore, se il coperchio non viene sollevato.

Il contenuto rimane sterilizzato fino a 24 ore, se il coperchio non viene sollevato.

Il contenuto rimane sterilizzato fino a 24 ore, se il coperchio non viene sollevato.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.7

su 5

75

Recensioni

99%

di utenti consiglia questo prodotto

3
1

03/07/2019

Italia

Italia

Ottimo

In pochissimi minuti è tutto pronto da poter riutilizzare! Comodo per chi ha una vita frenetica e necessita di cose pratiche!

Questa revisione è stata effettuata per SCF271/20 Sterilizzatore a vapore per microonde

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17/08/2011

Italia

Italia

Ottimo rapporto qualità prezzo

PRodtto di facilissimo uso, pratico e valido quando sia hanno bimbbi gemelli perchè dimezza i tempi! e si dorme di +! Costo eccellente per i vantaggi che da.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF271/20 Sterilizzatore a vapore per microonde

Sì, consiglio questo prodotto

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11/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

Easy to use and compact

This product is brilliant, it's easy to use and does a thorough job. It's compact and does not take up allot of room. I definitely would recommend this product to other mums.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF271/51 Microwave Steam Steriliser

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 