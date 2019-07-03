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Fuori produzione
Lo sterilizzatore per microonde Philips Avent è stato progettato per essere utilizzato con la maggior parte dei forni a microonde disponibili sul mercato. Le sue dimensioni ridotte lo rendono comodo da portare sempre con te, per avere a disposizione biberon sterilizzati anche durante un breve viaggio o una lunga vacanza all'estero. È inoltre perfetto come sterilizzatore di riserva da lasciare a casa dei nonni. Dimensioni: 166 (A), 280 (P), 280 (L) mm.
Lo sterilizzatore per microonde dispone di clip laterali per una maggiore sicurezza durante l'uso. Le clip chiudono il coperchio in maniera sicura per impedire che l'acqua calda fuoriesca quando si estrae lo sterilizzatore dal microonde. Le impugnature laterali sono progettate anche in modo da non surriscaldarsi per afferrare lo sterilizzatore in tutta sicurezza.
Il contenuto rimane sterilizzato fino a 24 ore, se il coperchio non viene sollevato.
4.7
su 5
75
Recensioni
99%
di utenti consiglia questo prodotto
Giulia192
03/07/2019
Italia
Ottimo
In pochissimi minuti è tutto pronto da poter riutilizzare! Comodo per chi ha una vita frenetica e necessita di cose pratiche!
Questa revisione è stata effettuata per SCF271/20 Sterilizzatore a vapore per microonde
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ClaFra
17/08/2011
Italia
Ottimo rapporto qualità prezzo
PRodtto di facilissimo uso, pratico e valido quando sia hanno bimbbi gemelli perchè dimezza i tempi! e si dorme di +! Costo eccellente per i vantaggi che da.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF271/20 Sterilizzatore a vapore per microonde
Sì, consiglio questo prodotto
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Mrsboswell
11/01/2018
United Kingdom
Easy to use and compact
This product is brilliant, it's easy to use and does a thorough job. It's compact and does not take up allot of room. I definitely would recommend this product to other mums.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF271/51 Microwave Steam Steriliser
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Questa revisione è stata effettuata per SCF271/51 Microwave Steam Steriliser
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.