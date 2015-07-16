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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
220-240 V
Il display e i segnali acustici ti avvisano quando la sterilizzazione è terminata e indicano per quanto tempo il contenuto rimarrà sterilizzato. Il display ti informa anche quando l'acqua inserita nello sterilizzatore è troppa o troppo poca, in modo da essere sempre certi che il processo di sterilizzazione sia eseguito correttamente.
Il vantaggio della sterilizzazione a vapore è la velocità superiore (e la maggiore sicurezza) rispetto alla bollitura in pentola. Lo sterilizzatore digitale impiega 6 minuti per sterilizzare 6 biberon, tettarelle e coperchi.
Lo sterilizzatore ha un design intelligente per occupare poco spazio in cucina, pur potendo contenere sei biberon o due tiralatte Philips Avent. I due cestelli interni possono unirsi per formare un contenitore simile a quello di una lavastoviglie, semplificando la pulizia di elementi più piccoli come succhietti e tettarelle.
4.5
su 5
32
Recensioni
96%
di utenti consiglia questo prodotto
Tatizz
16/07/2015
Italia
Compratore verificato
Eccellente
Pratico, ultra veloce,molto capiente. Utile in qualsiasi situazione anche in situazioni di emergenza considerando la rapidità del tempi di sterilizzazione.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF276/26 Sterilizzatore digitale a vapore
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF276/26 Sterilizzatore digitale a vapore
Whitgoesshopping
02/08/2012
United Kingdom
Best (and most used) piece of baby gear I have- Love it!
I have twin boys, so I clean lots and lots of bottles! This is a fantastic piece of kit. Easy to use. Fits 6 bottles and tops. Large capacity (we use NUK bottles, which are big- also takes Dr. Browns or Avent with no problem). Also cleans breast pumping gear. Six minute cycle. Keeps everything clean as long as the lid is on. I use it constantly. It is well-used and well loved- the best piece of baby kit I have. I live in a hard water area (London), so it must be de-scaled monthly by putting in some white vinegar and water overnight, then running an empty cycle. Customer service is excellent. You call and get a real human that knows exactly what they are talking about (I had to call before I learned I had to occasionally de-scale it).
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF276/42 Digital Steam Sterilizer
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Whitgoesshopping
02/08/2012
United Kingdom
Best (and most used) piece of baby gear I have- Love it!
I have twin boys, so I clean lots and lots of bottles! This is a fantastic piece of kit. Easy to use. Fits 6 bottles and tops. Large capacity (we use NUK bottles, which are big- also takes Dr. Browns or Avent with no problem). Also cleans breast pumping gear. Six minute cycle. Keeps everything clean as long as the lid is on. I use it constantly. It is well-used and well loved- the best piece of baby kit I have. I live in a hard water area (London), so it must be de-scaled monthly by putting in some white vinegar and water overnight, then running an empty cycle. Customer service is excellent. You call and get a real human that knows exactly what they are talking about (I had to call before I learned I had to occasionally de-scale it).
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Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Biberon non incluso con il prodotto