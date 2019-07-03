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Fuori produzione

Philips AventSterilizzatore a vapore per microonde

SCF271/06

4.7
| (75) Recensioni | 99% di utenti consiglia questo prodotto
Pratico e ultra rapido
Leggero e compatto, lo sterilizzatore a vapore per forni a microonde di Philips Avent è ideale per l'utilizzo sia a casa che fuori. Il contenuto rimane sterilizzato per 24 ore, se il coperchio non viene sollevato.
Vedi tutti i vantaggi
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Sterilizza 6 biberon in soli 2 minuti*

Pratico e ultra rapido

Protezione extra grazie alla sterilizzazione naturale a vapore

La sterilizzazione consente di proteggere il tuo bimbo da alcuni pericolosi batteri del latte finché il suo sistema immunitario non diventa abbastanza forte. Lo sterilizzatore Philips Avent si basa sul principio della sterilizzazione a vapore ospedaliera, rapida, semplice ed efficace, senza l'utilizzo di agenti chimici.

Le impugnature laterali chiudono il coperchio in maniera sicura

Le impugnature laterali chiudono il coperchio in maniera sicura

Lo sterilizzatore per microonde dispone di clip laterali per una maggiore sicurezza durante l'uso. Le clip chiudono il coperchio in maniera sicura per impedire che l'acqua calda fuoriesca quando si estrae lo sterilizzatore dal microonde. Le impugnature laterali sono progettate anche in modo da non surriscaldarsi per afferrare lo sterilizzatore in tutta sicurezza.

Il contenuto rimane sterilizzato fino a 24 ore, se il coperchio non viene sollevato.

Il contenuto rimane sterilizzato fino a 24 ore, se il coperchio non viene sollevato.

Il contenuto rimane sterilizzato fino a 24 ore, se il coperchio non viene sollevato.

Specifiche tecniche

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4.7

su 5

75

Recensioni

99%

di utenti consiglia questo prodotto

3
1

03/07/2019

Italia

Italia

Ottimo

In pochissimi minuti è tutto pronto da poter riutilizzare! Comodo per chi ha una vita frenetica e necessita di cose pratiche!

Questa revisione è stata effettuata per SCF271/20 Sterilizzatore a vapore per microonde

Questa revisione è stata effettuata per SCF271/20 Sterilizzatore a vapore per microonde

17/08/2011

Italia

Italia

Ottimo rapporto qualità prezzo

PRodtto di facilissimo uso, pratico e valido quando sia hanno bimbbi gemelli perchè dimezza i tempi! e si dorme di +! Costo eccellente per i vantaggi che da.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF271/20 Sterilizzatore a vapore per microonde

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11/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

Easy to use and compact

This product is brilliant, it's easy to use and does a thorough job. It's compact and does not take up allot of room. I definitely would recommend this product to other mums.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF271/51 Microwave Steam Steriliser

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 