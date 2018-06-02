Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
1 biberon
125 ml
Tettarella prime poppate
0m+
L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dal seno al biberon.
I petali all'interno della tettarella ne aumentano la morbidezza e la flessibilità senza che quest'ultima si rompa. Il tuo bambino potrà così alimentarsi in maniera più confortevole e piacevole.
L'innovativo sistema a doppia valvola è stato progettato per ridurre il rischio di coliche e di disturbi facendo entrare l'aria nel biberon anziché nel pancino del tuo bimbo.
4.7
su 5
47
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Fantasy82
02/06/2018
Italia
Pratico innovativo
[Employee of philipsglobal] Uso aveva da 3 anni tutti i prodotti biberon tettarelle e borracce. Mi sono sempre trovata bene io e la bambina sono ottimi
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF691/17 Biberon Natural
Sì, consiglio questo prodotto
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nancymp
29/01/2017
Italia
Avent Biberon Natural:ottimo prodotto!
Ho avuto modo di provare il Biberon Natural Avent grazie a "Mammacheclub" che mi ha scelto per testarlo. Sono molto soddisfatta di questo biberon,facile da usare e molto apprezzato dalla mia bambina sin da subito.La tettarella è dotata di un design a forma di petalo che consente al bambino di attaccarsi proprio come farebbe al seno,in questo modo e piu facile combinare l allattamento al seno con quello al biberon.E' dotato di un sistema anti-colica ed e molto facile da impugnare e pulire. Molto bello anche esteticamente,consiglio a tutte di provarlo!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF690/17 Biberon Natural
Sì, consiglio questo prodotto
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blackmolly
21/03/2015
Italia
ottimo prodotto
Ho ricevuto questo biberon in omaggio con degli acquisti per la mia bimba ed è stato utilissimo, perché mi ha permesso di conoscere questo articolo e marca. Così ho comprato 4 biberon, 1 sterilizzatore, 1 beby monitor, 4 ciucci e 2 tiralatte ( uno manuale e uno elettrico). la mia bimba di 3 mesi, gradisce solo questa tettarella e guai provare a cambiarla. Resistente, pratico e bello.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF690/17 Biberon Natural
Sì, consiglio questo prodotto
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Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011